Comisión vota informe sobre derechos sociales

La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional se encuentra votando este jueves -en particular- su informe sobre derechos sociales, considerado como uno de los pilares de la nueva Carta Fundamental que se busca proponer.

El texto base contiene un total de 60 artículos -tres de ellos transitorios- y 579 indicaciones que deben ser debatidas, en primera instancia, por los constituyentes que integran esta comisión y luego votadas.

Entre las propuestas aprobadas al inicio del debate están los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

También serán votados los derechos al trabajo y su protección; al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; así como la seguridad social y el sistema de pensiones.

Sobre este último punto, el texto propone que la gestión y administración de este sistema de pensiones "recaerá en entes públicos, autónomos y sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, empresarios y trabajadores".

También serán votados artículos relacionados con el derecho a la educación; al deporte, la actividad física y la recreación; el derecho humano al agua y el saneamiento; y otros derechos humanos ambientales.

En materia de derechos sociales, "el tema es que no podemos continuar igual. Pretender que después de todo el estallido social que hubo, que tiene su base en la absoluta carencia de derechos sociales, todo continúe igual, es una falta de realismo político, y esa es una crítica que yo le hago -a lo menos- a un sector de la derecha, que se ha manifestado absolutamente contumaz en aceptar esos cambios", puntualizó el convencional Luis Barceló (Ind.-Colectivo del Apruebo).

Desde la derecha, Rocío Cantuarias (Ind.-Evópoli) emplazó a los convencionales de izquierda: "¿Han reparado en que para cada problema social que detectan ustedes tienen siempre la misma respuesta? 'El Estado tiene que asegurar buenas pensiones, entregar viviendas adecuadas y dignas, ofrecer educación de calidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa fe tan ciega -yo diría tan racional- en esa institución que ofrece siempre los peores servicios? Porque seamos serios: ¿cuál es el peor sistema de salud? Fonasa. ¿Cuáles es el modelo que ofrece peor educación? El modelo público",

📝 La Comisión de Derechos Fundamentales continúa con la deliberación y votación en particular de iniciativas sobre vivienda, salud, educación y pensiones.



📺 Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/bbe4lRL5y2 pic.twitter.com/47mxxauRZ9 — Chile Convención (@convencioncl) April 7, 2022

DERECHA PRESENTA INDICACIONES EN MATERIA DE VIVIENDAS

A estas se suma la iniciativa sobre derecho a la vivienda digna, a la ciudad, la tierra y el territorio, que indica, en su propuesta base, que "toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria".

Sobre esta norma, convencionales de la derecha han presentado una serie de indicaciones, algunas de las cuales apuntan a suprimir los conceptos "digna" y "adecuada".

"En materia de vivienda, lo que consideramos importante y fundamental es que la entrega de subsidios habitacionales se haga asegurando que las personas beneficiadas sean dueñas de su casa y no arrendadoras", detalló la convencional Teresa Marinovic (Ind.-Partido Republicano).

En su debate, Marinovic señaló que "aunque ustedes se quejen, (estas indicaciones son) porque el programa de Boric, en su versión original, hablaba de una inmobiliaria popular que entregaría casas en arriendo, entonces queremos asegurarnos de que eso no pase nunca".

SEGURIDAD SOCIAL

Uno de los asuntos que más tensiones genera es la seguridad social. El informe que será votado en la comisión propone que la administración y gestión del sistema será pública, recaerá en entes públicos autónomos sin fines de lucro y cuyo directorio será integrados por representantes del Estado, de los empresarios y de los trabajadores.

No menciona a organismos privados, por lo que, en la práctica, implicaría el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se conocen hoy. No obstante, hay muchas indicaciones sobre ese articulado.

"Cuidado con esto, porque establecer que sólo exista un sistema público puede generar un efecto que, no me cabe la menor duda, no está en el ánimo de las y los convencionales", alertó en el debate el convencional Felipe Harboe (Ind.-Colectivo del Apruebo).

"En la seguridad social no sólo coexisten los que pagan las pensiones, sino que también las mutuales y las cajas de compensación, que con la redacción de esta propuesta quedan absoluta y enteramente eliminadas", advirtió el ex senador.

Por su parte, la convencional Bárbara Rebolledo (Ind.-Evópoli) reprochó que "acá no se aprobó la norma con más firmas, más de 60 mil que fue el caso de 'Con mi plata no', que buscaba que los trabajadores fueran dueños de su fondo de pensión, que éste fuera heredable, así como que pudieran decidir quién los administra; se aprobó, en cambio, 'No más AFP', que propone un sistema de reparto solidario, donde los fondos no son propio sino comunes, no son heredables, sin ninguna opción de retiros, y obvio en el que la gente que trabaja mantiene a la que no lo hace".

"No me interesa defender a las AFP -aclaró la periodista-, porque de hecho nunca he cotizado; trabajo desde los 19 años, y no tengo un peso en la AFP. Sí me queda claro que existe acá una fe ciega en que si tú no quieres sistema de reparto estás defendiendo a los empresarios, y si quieres un sistema mixto quieres participación de los privados, y no lo que uno considera mejor para la gente que debe el día de mañana jubilarse".

PATRICIO FERNÁNDEZ PIDE "MEA CULPA" POR FALTA DE DIÁLOGO

En tanto, el constituyente Patricio Fernández (Ind.-Colectivo Socialista) achacó que en la instancia, en materia de derechos sociales, ha faltado diálogo entre todos los sectores, sobre con la derecha, a la que -dijo- se ha apartado.

"Tampoco hay un 'ustedes', aquí hay diversidades, hay matices, hay distintas posturas que buscan confluir en algo, y echo mucho de menos que hayamos tenido más diálogo, incorporando más en esos diálogos a la derecha, lo echo de menos y lo deseo todavía, porque estoy convencido de que son muchas cosas las que pueden aportarle a esta discusión y que nosotros mismos muchas veces no hemos sido capaces de abrir las puertas como corresponde, y creo que ahí hay mea culpas por hacer", sostuvo.