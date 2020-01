Constitución: Senado pretende votar paridad de género a más tardar el 20 de enero

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), propuso que el proyecto que plantea que una eventual Convención Constituyente tenga paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios sea votado a más tardar el lunes 20 de enero.

Si bien se esperaba que este aspecto se zanjara antes del término de 2019, el Senado acordó prolongar su discusión debido a las divisiones al interior de la derecha respecto a este punto.

La senadora ex Evópoli Carmen Gloria Aravena sostuvo que, ante el plazo autoimpuesto por la Cámara Alta y la disposición de tramitar la iniciativa "con la celeridad que requiere" de parte de la comisión de Constitución, también se adoptará "la profundidad y el análisis técnico que sea necesario".

"Vamos a tener, y así se acordó, jornadas los jueves también de Sala y me imagino de comisiones, de tal manera de poder sacar dentro del mes de enero un acuerdo que ojalá, y es lo que más espero, sea lo más amplio posible", confirmó.

La parlamentaria también dijo estar "segura de que la derecha va a llegar a un acuerdo, de que vamos a estar unidos y que tenemos que también ser capaces de que, una vez que nos unamos en una propuesta común respecto a la paridad, poder también buscar los apoyos en la oposición".

Senador Ossandón adelantó voto a favor de la paridad

En tanto, el senador Manuel José Ossandón (RN), quien se ha demostrado partidario de los escaños reservados al menos para mujeres, adelantó que "voy a esperar a qué es lo que diga Chile Vamos".

"Si tiene una propuesta buena, no tengo problema, pero si no, voy a apoyar el proyecto que salió de la Cámara con las correcciones que sean necesarias. Pero voy a votar sí o sí a favor de la paridad, así que en eso no hay problema", remarcó.

Cabe destacar que los votos de los senadores independientes de RN y Evópoli son cruciales en el destino de este proyecto, ya que se necesitan 26 para aprobar la paridad en la constituyente, y la oposición cuenta con 24.

Elizalde tilda de "inconcebible" un proceso sin paridad

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, reiteró que "nos parece de vital importancia que se aprueben las reformas tendidas a establecer la paridad, así como los escaños reservados para pueblos indígenas".

"Es inconcebible que en pleno siglo XXI no se garantice que al menos la mitad de los integrantes de la comisión constitucional sean mujeres, así como nos parece inaceptable que los pueblos indígenas, que han sido postergados durante siglos en nuestro país, no tengan una representación que permita que sus puntos de vista sean considerados al momento de elaborar la nueva Constitución", insistió.

Para el senador PS, "el proceso constituyente debe desarrollarse de forma participativa, y la convención constitucional debe ser representativa de la diversidad de la sociedad chilena".