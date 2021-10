El convencional constituyente Tomás Laibe, representante del distrito 27, dio a conocer este sábado que fue confirmado como un caso positivo de Covid-19.

"Hace un rato me informaron que soy positivo por covid 19. Ayer amanecí con síntomas, por lo que no asistí de forma presencial al ex Congreso. Estoy bien, como un resfrío normal", dijo el politólogo. "Por favor cuídense. Y los que no se han vacunado, háganlo. La pandemia no ha terminado. Cuidémonos", agregó.

El distrito 27, que representa Laibe junto a Geoconda Navarrete y Yarela Gómez, comprende las comunas de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, OHiggins, Río Ibáñez y Tortel.