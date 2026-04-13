Recoleta: Balean a menor de 16 años que presuntamente participó en el robo de un lujoso Jaguar

Un adolescente de 16 años resultó herido de bala la noche de este domingo en las cercanías del Persa Zapadores, en la comuna capitalina de Recoleta, tras un incidente que vincula el robo de un vehículo de alta gama y un posterior ataque armado.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Carabineros, el menor presuntamente participó en el robo de un automóvil marca Jaguar en la comuna de Quilicura.

Tras trasladarse a Recoleta, el adolescente abandonó el vehículo en la intersección de El Guanaco con Los Zapadores. Momentos después de dejar el auto y comenzar a caminar por el sector, fue interceptado y baleado por sujetos cuya identidad y motivación aún están bajo investigación.

El menor fue trasladado inicialmente al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Zapadores para recibir los primeros auxilios y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado posteriormente al Hospital San José.

El procedimiento policial se mantiene en desarrollo, ya que Carabineros informó sobre la llegada de otras dos personas heridas de bala al mismo centro asistencial.

Los efectivos policiales investigan si estos casos tienen relación con el ataque sufrido por el menor, dado que se reportaron múltiples disparos y altercados en el perímetro de El Guanaco con Los Zapadores durante la jornada.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos por el asalto inicial ni por la agresión posterior contra el adolescente.

Las autoridades continúan trabajando en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar el paradero de los responsables.