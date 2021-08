Constanza Schönhaut, militante de Convergencia Social (Frente Amplio) y constituyente por el Distrito 11, aseguró que el aumento de las asignaciones para los convencionales busca "emparejar la cancha", principalmente para los independientes, que no detrás a partidos ni fundaciones políticas. "La democracia, en general, requiere inversión, porque si no (la hay), lo que pasa es que (los representantes) son cooptados por los poderes empresariales... La UDI y RN reciben anualmente 500 millones de pesos del Estado, son quienes más han gastado en campañas (...) Ahí yo no los escucho hablar de austeridad. El resto de nosotros no tenemos esos montos, ni tampoco hemos podido gastar esas platas en campañas", fustigó la abogada frenteamplista.

