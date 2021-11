Constituyentes oficialistas se marginaron de sesionar para reunirse con víctimas de la violencia rural

La coordinadora de la comisión de principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, la constituyente Beatriz Sánchez, lamentó que un grupo de convencionales de Chile Vamos se marginara de la sesión que se realizaría en la comuna de Curanilahue, en el marco de la visita del órgano constituyente a la Región del Biobío.

En horas de esta mañana dicha comisión sesionó en la Casa de la Cultura de Curanilahue, donde escucharon nueve exposiciones de distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, se dio cuenta que los constituyentes UDI Pablo Toloza, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Martín Arrau, Constanza Hube, entre otros, decidieron marginarse de la actividad.

Según se señaló, los constituyentes de Vamos por Chile decidieron reunirse de forma paralela con un grupo de víctimas de la violencia rural.

Estamos en Cañete con víctimas de terrorismo. Desgarradores testimonios. ¿Cómo la convención no condena la violencia? ¿Cómo la mayoría no se atreve a venir a enterarse de lo que pasa? — Rocío Cantuarias (@rocicantuarias) November 24, 2021

Sánchez expresó que "para mí fue una total sorpresa, yo soy coordinadora de la comisión de principios y no tenía idea que no iban a venir, de hecho los estábamos llamando para ver si llegaban".

"Me parece muy lamentable porque la Convención se dio una tarea y un compromiso, que es estar en Curanilahue escuchando las distintas organizaciones que quisieron plantear, y me parece triste la verdad que ellos hayan decidido hacer algunas actividades personales y no estén presentes como lo habíamos organizado", agregó.