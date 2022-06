Convencional Marcos Barraza: Quienes hablan de cerrojo tienen la intención de rechazar

El convencional Marcos Barraza (PC) aseguró en Cooperativa que las críticas sobre un posible "cerrojo" con el quorum de la nueva Constitución provienen de personas que rechazarán en el plebiscito y entregó su apoyo a la opción de "aprobar para reformar".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex ministro sostuvo que "quienes hablan de cerrojo son quienes tienen más dudas o que lisa y llanamente tienen la intención de rechazar, como la senadora Rincón. No le he escuchado ninguna afirmación en todo el proceso constituyente cercana a la necesidad de tener normas constitucionales que representen este periodo, no el de la dictadura".

"Nominar la Constitución como la ha nominado ella, personalizándola, denota desprecio por la voluntad popular que mandató la redacción de una nueva Constitución a 155 personas, que finalmente fuimos 154. Lo que busca es establecer un sesgo inapropiado, incorrecto", recalcó.

Barraza planteó que "reducir al tema de los quorum la nueva Constitución es claramente no ponderar la magnitud del carácter antidemocrático de la actual Constitución desde su origen, a propósito de los cerrojos que realmente tiene".

Al ser consultado sobre la posibilidad de "aprobar para reformar", el convencional respondió que "yo no la desestimo. Si hay personas que pueden aprobar para luego reformar están en su absoluto derecho y me parece que eso también es legítimo y viable".

"Nadie podría pensar que la nueva Constitución va a ser un texto pétreo, tiene que tener las adecuaciones que haya que hacer en el tiempo", puntualizó.