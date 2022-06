Convencionales Elsa Labraña, Rodrigo Logan e Ivanna Olivares no tienen sus vacunas al día

Mientras la mesa de la Convención Constitucional alista el protocolo sanitario para su acto de cierre del 4 de julio, al menos seis convencionales tendrían su esquema de vacunación contra el Covid-19 incompleto o derechamente, no lo han iniciado, según consignó La Tercera PM.

El medio consultó por separado a cada colectivo, y la Coordinadora Plurinacional -que reúne a representantes de la ex Lista del Pueblo- confirmó que por lo menos dos entre sus filas no están al día: ellas serían Elsa Labraña e Ivanna Olivares.

Labraña no contaría con ninguna dosis, y habría defendido aquello ante sus pares y cercanos en razón de que es su cuerpo, que nadie puede incidir en su decisión y que la vacunación es voluntaria. Aparentemente, el no tener pase de movilidad le costó la participación en una actividad de la Convención en Antofagasta en mayo pasado.

En tanto, Olivares, que tampoco se habría vacunado ni una sola vez, señaló a LT que prefiere "reservar la información" relacionada con su salud.

Por otra parte, si bien el Colectivo del Apruebo no lleva un registro de convencionales con esquema incompleto, mediante una transmisión de Twitch, el propio Rodrigo Logan reconoció en abril que sólo cuenta con la primera dosis, aseverando incluso que "no las tengo todas por flojo". Consultado por el medio, no especificó si se ha inoculado desde entonces.

Cabe recordar que en julio del 2021, Labraña se abstuvo en la votación del Pleno por una toma obligatoria de PCR en la Convención, mientras que Olivares y Logan se sumaron a otros 54 convencionales que rechazaron la medida.

Asimismo, diversos colectivos coinciden en que una convencional independiente tampoco estaría vacunada, mientras que Movimientos Sociales Constituyentes apuntó que a tres de sus miembros les falta la cuarta dosis, entre ellos, uno que atribuyó su atraso a las exigencias del trabajo territorial.

POSIBLE DIFICULTAD PARA EL ACTO DE CIERRE

La falta de vacunación fue el argumento inicial de la mesa para reducir el aforo del Salón de Honor del ex Congreso el 4 de julio, lo que por algunos días, llevó a excluir a los ex Presidentes de la lista de invitados.

En una transmisión en vivo de Instagram, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), apuntó la semana pasada que "si pidiéramos pase de movilidad, podríamos meter a todos los que quepan. Es una discusión que se ha dado desde el principio, cuando empezó la Convención, pero se decidió no hacer exigible el pase de movilidad (...) Entiendo que hay varias personas que no tienen su cuarta dosis y desconozco si hay alguna que no tenga ninguna".

Al respecto, la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros (MSC), planteó que "no tenemos un catastro, pero es bastante probable que no todos tengan su pase de movilidad al día, porque hemos estado trabajando arduamente, porque hemos estado trabajando arduamente", al tiempo que precisó que "estamos a la espera de la respuesta de la Seremi de Salud, que nos va a dar las indicaciones correspondientes acorde a la normativa sanitaria" para la ceremonia.

Si bien la autoridad apoyaría en la determinación del protocolo, por ejemplo, sugiriendo si es necesario exigir pase de movilidad o PCR negativo, la mesa sostiene que son sus miembros los que tienen la última palabra, por lo que ellos establecerán las exigencias para el ingreso.

Dado que no todos los convencionales están vacunados, exigir un examen negativo para asistir es una de las opciones que se barajan, al menos desde la semana pasada.