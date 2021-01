En El Primer Café, la abogada Elisa Walker (DC) sostuvo que uno de los principales problemas del pacto electoral de Chile Vamos con el Partido Republicano es que éste "no quiere la nueva Constitución, no entiende el Chile del presente, sino que más bien quiere aferrarse a la Constitución actual". Sin embargo, reconoció que "gran parte de la UDI está en esa misma situación; Quieren participar para bloquear, no realmente para entender que acá hay un cambio de país y de paradigma".

