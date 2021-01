Evópoli por candidatura de Teresa Marinovic: "Este gol de última hora mina las confianzas"

El diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke tachó como un "gol de última hora" la inscripción de la polémica columnista y tuitera Teresa Marinovic como candidata a constituyente, propuesta por el Partido Republicano de José Antonio Kast en la lista única con Chile Vamos, y que provocó indignación en esa tienda oficialista y en Renovación Nacional.

La licenciada en Filosofía competirá por el codiciado Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y San Joaquín, como independiente en un cupo que RN le cedió al Partido Republicano.

Aquello desató una tormenta en el oficialismo, con los candidatos anclas en esa zona electoral de RN, Cristián Monckeberg, y de Evópoli, Gonzalo Blumel, incluso evaluando bajar sus postulaciones si Marinovic no era sacada de la lista.

Algunos en el oficialismo dicen que la postulación de Marinovic fue "impuesta" sobre el final, antes del cierre de las negociaciones y del plazo para inscribir las candidaturas, que venció ayer lunes. "Inaguantable, inaceptable y una burla", fueron parte de las reacciones en RN.

En ese marco, Cruz-Coke dijo que la propuesta de Republicanos "fueron 13 nombres en nueve distritos específicos, por ende, lo que estamos haciendo es cumplir con ese pacto", pero criticó que "este gol de última hora, que entró en último momento de la negociación y que no estaba pactado, si bien no permite echar el pacto para atrás hoy estando inscrito, sí me parece que mina las confianzas y eso es importante señalarlo".

"Por ende, este pacto es exclusivo para la constituyente y no se hace extensivo a ningún otro tipo de elección en adelante", puntualizó.

Insistió que "cuando uno pacta, lo hace también sobre la base de establecer confianzas y estas, a juicio mío, se han vulnerado".

De hecho, Marinovic no estaba incluida entre los 13 candidatos que propuso Kast la semana pasada, que fueron analizados por los consejos generales de RN, Evópoli y luego del PRI, que terminaron por aprobar el pacto con Republicanos para la elección de convencionales constituyentes.

"La Sra. Marinovic nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. ¡Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y medianoche!", fustigó en la misma línea en Twitter el presidenciablr Mario Desbordes (RN).

Lista de candidatos q entregó José A Kast. Con esta información a la vista, pedimos aprobar un pacto circunscrito a constituyentes. La Sra Marinovic Nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche! pic.twitter.com/tbhwEH3qx7 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) January 12, 2021

Coincidió con esta situación que el vicepresidente de RN, Tomás Fuentes, emplazó al secretario general de la colectividad, Felipe Cisternas, a dimitir del cargo a raíz de los desacuerdos respecto al proceso de negociación e inscripción de las candidaturas de convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.