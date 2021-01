"Inaguantable y una burla": Candidatura de Teresa Marinovic a constituyente indigna a RN y Evópoli

Indignación ha provocado en parte de Renovación Nacional y Evópoli que los negociadores de Chile Vamos decidieran aceptar la inclusión, a última hora, de la candidatura a constituyente de la polémica columnista y tuitera Teresa Marinovic, propuesta por el Partido Republicano de José Antonio Kast.

La licenciada en Filosofía competirá por el codiciado Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y San Joaquín, como independiente en cupo de RN.

Según La Segunda, aquello desató una tormenta en el oficialismo, con los candidatos anclas en esa zona electoral de RN, Cristián Monckeberg, y de Evópoli, Gonzalo Blumel, incluso evaluando bajar sus postulaciones si Marinovic no era sacada de la lista.

Aunque otros en RN dicen que el ex ministro Monckeberg no ha sopesado "bajarse", la situación generó un gran debate en el chat de la Comisión Política: en él, la dirigenta Mónica Risopatrón (identificada con el "Rechazo", como el partido de Kast) rechazó enfáticamente la figura de Marinovic y aseguró que incluso el también cuestionado "Gonzalo de la Carrera (candidato a alcalde de Las Condes por Republicanos) es de izquierda comparado con lo que es ella".

Para algunos en el oficialismo el nombre fue "impuesto", pues contaron -publica el vespertino- que Kast pidió el cambio cerca de la medianoche y puso "entre la espada y la pared" a los representantes de la coalición, advirtiendo que si no era aceptada la propuesta retiraría sus candidatos del pacto.

"No solo no estoy de acuerdo con la inscripción de Teresa Marinovic, sino con varias más. Hicimos una pega de 'búsqueda de candidatos' y donde había menos cupos o diferencias entre los distritos y estos nombres, era el comité electoral el que resolvía. Ha sido demasiado, trabajamos mucho, he guardado silencio, pero la inscripción de la señora Marinovic es inaguantable", fustigó la diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de RN y esposa de Monckeberg.

Es "una burla poner a Marinovic en nuestro distrito!!! Traspasa todos los límites", comentó a su vez, en el mismo grupo de Whatsapp, la senadora RN Marcela Sabat.

NO ESTABA EN LOS 13 CANDIDATOS QUE PROPUSO KAST

En Evópoli fundamentan la molestia de Blumel en que el nombre de Marinovic nunca estuvo sobre la mesa de negociaciones, y advierten que la única solución posible es quitar su postulación.

De hecho, ella no estaba incluida en los 13 candidatos que propuso Kast la semana pasada, que fueron analizados por los consejos generales de RN, Evópoli y luego del PRI, que terminaron por aprobar el pacto con Republicanos para la elección de convencionales constituyentes.

"La Sra. Marinovic nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. ¡Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y medianoche!", cuestionó en la misma línea en Twitter el presidenciable Mario Desbordes (RN).