Vicepresidente Evópoli: Partido Republicano es oposición a Chile Vamos, de ultraderecha y populista

Luego del acuerdo firmado para la elección de constituyentes, el vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró en Cooperativa que el Partido Republicano es oposición a Chile Vamos y lo describió como "populista y de ultraderecha".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado aseguró que "no fue una situación cómoda" llegar a un acuerdo, pero que se trata de "un pacto meramente electoral, un pacto que no tiene que ver con contenidos (...) los proyectos colectivos y los proyectos valóricos, tanto del Partido Republicano como de Evópoli no tienen mucho que ver".

Para el parlamentario, el Partido Republicano "es efectivamente un partido de oposición a Chile Vamos hoy día y al Gobierno de Sebastián Piñera y así demás lo ha demostrado insistentemente. Yo creo que es un partido de ultraderecha, es un partido populista, ultramontano y conservador".

"Había que velar por las condiciones del sector, cosa que ellos también señalaron, que no se sienten tan cómodos con Evópoli y nos han calificado como una derecha light que no defiende los intereses de ellos", agregó.

"Evidentemente esto no fue una situación cómoda, pero una vez zanjada, nosotros tenemos que tener una mirada grande y eso tiene que ver con la posibilidad de generar una plataforma que nos lleve a tener la mayor cantidad de representantes en la constituyente y esperamos que sean de Evópoli más que Republicanos", precisó.

Además, Undurraga cuestionó a Cristóbal Orrego, uno de los candidatos republicanos, quien en declaraciones de 2012 cuestionaba a la homosexualidad, indicando que "yo espero que haya cambiado y evolucionado durante este tiempo, esas declaraciones no se condicen con el ideario que nosotros tenemos para el país. Nosotros creemos en un país libre, justo e inclusivo y la inclusión tiene que ver también con esas materias".