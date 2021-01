RN: Piden renuncia de secretario general ante inscripción "irregular" de candidatos

El vicepresidente de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, emplazó al secretario general de la colectividad, Felipe Cisternas, a dimitir del cargo a raíz de los desacuerdos respecto al proceso de negociación e inscripción de las candidaturas de convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

Una comunicado emitido por la oficina de Fuentes calificó como "irregular" el proceso de inscripción de los nominados, acusando que "a última hora se bajó arbitrariamente a diversas cartas sin respetar la opinión de los dirigentes del partido".

"Lo ocurrido con la inscripción de candidaturas en Renovación Nacional es grave. No puede ser que se haya bajado a candidatos de manera arbitraria, no se haya respetado la opinión del estamento femenino y, sobre todo, no se haya considerado la voluntad de las bases del partido", profundizó Fuentes en un video.

Por este motivo, agregó el vicepresidente, "hemos solicitado la renuncia del secretario general, Felipe Cisternas, puesto que no respetó -en un año tan importante como 2021- los acuerdos tomados por los dirigentes y directivas distritales de RN a lo largo de todo Chile".

Esta tarde, el diputado Leonidas Romero (RN) confirmó que un grupo de parlamentarios del partido pedirá la salida de Cisternas. Además, se sumó a la idea de impugnar las listas.

Diputado Leonidas Romero (RN) confirmó que un grupo de parlamentarios RN pedirá la salida del secretario general Felipe Cisternas, por conformación de listas para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Se sumó a idea de impugnar listas @Cooperativa pic.twitter.com/aYueBBSaIY — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 12, 2021

Cisternas está en el cargo desde marzo de 2018, luego de que el anterior secretario general, el entonces diputado Mario Desbordes -actual presidenciable-, asumió como timonel del partido.

Esta situación coincide con la indignación ha provocado en parte de Renovación Nacional y Evópoli que los negociadores de Chile Vamos decidieran aceptar la inclusión, a última hora, de la candidatura a constituyente de la polémica columnista y tuitera Teresa Marinovic, propuesta por el Partido Republicano de José Antonio Kast.

La licenciada en Filosofía competirá por el codiciado Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y San Joaquín, como independiente en cupo de RN.

Según La Segunda, aquello desató una tormenta en el oficialismo, con los candidatos anclas en esa zona electoral de RN, Cristián Monckeberg, y de Evópoli, Gonzalo Blumel, incluso evaluando bajar sus postulaciones si Marinovic no era sacada de la lista.

De hecho, ella no estaba incluida en los 13 candidatos que propuso Kast la semana pasada, que fueron analizados por los consejos generales de RN, Evópoli y luego del PRI, que terminaron por aprobar el pacto con Republicanos para la elección de convencionales constituyentes.

"La Sra. Marinovic nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. ¡Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y medianoche!", cuestionó en la misma línea en Twitter Desbordes.