La exconvencional de Independientes No Neutrales Carolina Sepúlveda subió a su cuenta de Instagram la decisión de raparse luego de que perdiera el Apruebo en el Plebiscito. Sepúlveda, que representó a la Región de Ñuble, explicó que si bien no fue una apuesta, lo hizo porque "en muchas culturas el pelo implica honor y al ser derrotados este era cortado". Asimismo afirmó que "hoy me corté el cabello porque el mensaje no llegó a los corazones de chilenas y chilenos, un mensaje que solo quería un mejor futuro para aquellos que nacieron bajo este sol y transitan los territorios de Chile".

