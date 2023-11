Hevia emplaza al Gobierno y pide poner propuesta constitucional a "disposición de la ciudadanía"

La expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos), cuestionó que el gobierno no haya puesto a disposición de la ciudadanía copias de la nueva propuesta emanada desde la instancia, en comparación a lo ocurrido en el proceso anterior.

Hevia dijo que "lo que yo espero del gobierno es que informe, es que ponga el texto a disposición de la ciudadanía. Yo lo dije hace un par de días atrás y algunos decían, pero ya está digital. Sí, está digital, y también lo puedo comprar en el Paso Ahumada. De hecho, la copia que ando trayendo es una de esas, pero estuve en mi región estos días y a Chiloé no llegan las copias impresas que puedo comprar en el Paso Ahumada".

"En los kioscos de Osorno y de Puerto Montt no puedo comprar el texto. Hay gente mayor a la que no le acomoda tener el documento digital. Entonces, creo que es esencial que el gobierno ponga el texto a disposición de la ciudadanía e informe. No le estamos pidiendo que salga a hacer campaña, yo creo que las urgencias sociales hoy día son otras", sostuvo.

Estas palabras tuvieron respuesta por parte de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien recordó que "el año pasado, en el plebiscito anterior, entre que se entregó el texto final de la propuesta constitucional hasta que se instaló el kiosco, pasaron 17 días".

"Ahora en este proceso van a pasar no más de 10, o sea, el viernes ya va a estar instalado -10 días después de la entrega del texto- el kiosco y va a empezar la entrega de textos constitucionales. Nosotros pusimos pie en el acelerador para poder iniciar el proceso de voto informado lo antes posible y eso va a ser a más tardar el viernes", insistió.