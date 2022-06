Huenchumilla y la Convención: Cuando salga el texto definitivo la gente se va a dar cuenta de que no es tan malo

A 17 días de que termine el trabajo de la Convención Constitucional, el senador Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana) entregó su visión este viernes a Cooperativa sobre los posibles resultados que se podrían dar en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, el cual será con votación obligatoria.

El estudio del Centro de Estudios Públicos publicado el jueves pasado señala un empate técnico entre las opciones del Apruebo y el Rechazo, con un 25 y 27 por ciento, respectivamente. Aunque el 37 por ciento se mantiene indeciso aún.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Huenchumilla planteó, al comentar la semana de vaivenes que vivió la mesa directiva y la Convención entre invitar o no a los ex Presidentes a la ceremonia de cierre del 4 de julio, que terminó con una rectificación de la testera durante la noche del jueves, que "las encuestas, que dan un cierto empate técnico entre el Apruebo y el Rechazo, han sido mucho producto de los procedimientos formales, de la forma en cómo actuaron (los constituyentes), y, en consecuencia, la gente vio que no se estaba haciendo un trabajo serio. Es lo que yo llamo que el proceso se come al contenido".

Sin embargo, el parlamentario DC afirmó que "una vez que salga el texto definitivo y entremos a discutir, a estudiar y a ver qué contiene exactamente la Constitución la gente se va a dar cuenta, como me di cuenta yo, después de estudiar los 400 artículos, que esto que salió no era tan malo como para decir: 'mira, lo tiramos a la basura'".

No obstante ello, Huenchumilla declinó manifestarse -por el momento- a favor del Apruebo o el Rechazo: "Estoy proclive a tener una mirada positiva de la Constitución. Quiero que salga el texto definitivo y fundamentar cuál va a ser mi decisión para ver si también la DC nos puede acompañar en una decisión positiva respecto del tema".

ESTADO DE EXCEPCIÓN: PIDE UNA UNA SOLUCIÓN "MÁS SISTÉMICA" DEL GOBIERNO

El senador de origen mapuche y representante de la Región de La Araucanía también abordó la aprobación de la prórroga del estado de excepción solicitada por el Gobierno para la Macrozona Sur.

"El Congreso estuvo disponible para apoyar la petición del Gobierno, pero pensamos que tiene que haber una cosa más sistémica, que no sea lo mismo, para resolver este tema definitivamente", señaló Huenchumilla.

"No podemos tener como una cosa permanente algo que la Constitución establece como excepcional. Esto es más de lo mismo que lo se venía haciendo durante los últimos 25 años. Repetimos una receta que ha fracasado, porque la receta ataca los síntomas pero no las causas del problema", criticó el legislador.

En ese sentido, el ex intendente insistió, nuevamente, que "tiene que haber una respuesta del Estado sobre la restitución de tierras que fueron usurpadas por el Estado en el siglo XIX", pues ese "es el meollo del problema".