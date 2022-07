Jackson rechaza críticas de intervencionismo electoral: Cuando hablamos de prescindencia, lo estamos cumpliendo a cabalidad

El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, rechazó este domingo las críticas de intervencionismo electoral que han surgido desde la oposición de cara al plebiscito constituyente, que se celebrará el próximo 4 de septiembre.

"Me parecen que no tienen ningún asidero, porque la prescindencia que está expresada en un dictamen de la Contraloría hace referencia a no ocupar recursos públicos ni dentro del tiempo laboral para manifestarse dentro de una opción específica y eso el Gobierno lo ha cumplido a cabalidad", dijo el secretario de Estado a Chilevisión.

"Cuando hablamos de prescindencia, este Gobierno lo está cumpliendo a cabalidad y las mismas respuestas por parte de Contraloría, a los reclamos de parlamentarios del Rechazo, han sido contundentes en ese sentido", reafirmó.

Jackson aseguró que "nosotros no hemos nunca manifestado una opción en el uso de nuestro tiempo de Gobierno, sino que cada uno en su fuero interno. Me imagino que todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción, pero eso no lo manifestamos cuando somos autoridades de Gobierno".

"Me llama la atención que nos reclamaban desde la oposición que antes del plebiscito no estábamos gobernando y, ahora, que nos toca gobernar y que estamos desplegándonos en terreno, como nos pidió el Presidente, lo que nos están diciendo es que eso ellos lo interpretan como una campaña para el Apruebo", apuntó.