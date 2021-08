La Lista del Pueblo sigue despoblándose: Siete constituyentes han renunciado

El constituyente por el Distrito 14, Francisco Caamaño, comunicó este sábado su decisión de renunciar a La Lista del Pueblo -de cuya colectividad fue el más votado en las elecciones de mayo pasado-, misma situación dada a conocer con un día de diferencia por sus pares Camila Zárate y Helmuth Martínez, de los Distritos 17 y 23.

Ya son siete los convencionales que han decidido distanciarse de la colectividad -de un total de 27 electos en un principio para participar del órgano constituyente-, a lo que se suman Loreto Vidal (Distrito 20) y Elisa Giustinianovich (Distrito 28- Independiente por la Coordinadora Social de Magallanes), Natalia Henríquez (Distrito 9) y Giovanna Grandón -conocida como Tía Pikachu- (Distrito 12), quien decidió tomar distancia de la organización.

A través de un comunicado, Caamaño dio a conocer su "distanciamiento de la Lista del Pueblo Nacional de manera oficial", explicando que "tengo la profunda convicción que quienes me apoyaron y confiaron en mí, me quieren ver trabajando exclusivamente en la Convención Constitucional".

Aún así, agradeció a la colectividad por "levantar una lista popular que permitió gestar organización para que Independientes de los movimientos sociales y con respaldo de las bases pudieran llegar a la Convención Constitucional y cuyo objetivo ya fue cumplido". No obstante, Caamaño indicó que "el trabajo electoral que hoy la Lista del Pueblo Nacional quiere impulsar es ajeno a las convicciones que poseo de manera individual".

"Desde que la Lista del Pueblo Nacional tomó la decisión de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidenciales dejé de participar en ella", dijo el activista medioambiental y agregó que "el objetivo principal es construir espacios de diálogo, participación y toma de decisiones con la comunidad".

Esto se da en medio de las tensiones y conflictos internos al interior de La Lista del Pueblo, principalmente dadas por la elección de un candidato presidencial que represente a la colectividad, eligiendo en primera instancia al ex sindicalista Cristián Cuevas, sin embargo, luego fue negado y decidieron optar por las precandidaturas de Diego Ancalao, Soledad Mella e Ingrid Conejeros.

Cuevas: "Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política"

A pesar de lo anterior, Cuevas decidió lanzar de todas maneras su candidatura, que necesita recolectar más de 33 mil firmas para inscribirla en el Servicio Electoral. En conversación con La Tercera, el ex militante comunista indicó que nunca supo de la supuesta "consulta ciudadana" al interior de La Lista del Pueblo para definir un candidato.

"Lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política", recalcó Cuevas.

Además, añadió que "he cumplido. Ellos deberán dar cuenta sobre por qué cambiaron las reglas del juego" y que "si tú tienes un candidato presidencial, también tienes que comprender que tienes que tomar responsabilidades y esa responsabilidad son responsabilidades de Estado. Entonces por eso es tan tenso. Por eso no es tan fácil. Porque no basta con decir, "tú eres el candidato". Ya, ¿y si ganas?".

Mientras que en el punto de que La Lista del Pueblo se convierta oficialmente en un partido político, el ex agregado cultural durante el mandato de Michelle Bachelet dijo que "es algo que tendrán que debatir. En el caso nuestro, de Victoria Popular y de nuestra franja, queremos avanzar hacia la construcción de una fuerza de nuevo tipo para este tiempo, que convivan lo social y lo político" y acotó que tener un candidato presidencial ayuda en este proceso.

Respecto a los cuestionamientos sobre su pasado político y militancias, Cuevas indicó que "la verdad es que nadie es puro y sincero. Entonces el fetiche del independiente... Para mí mi historia no es una carga, es parte de una memoria y que tiene que ver con distintos episodios de mi vida".