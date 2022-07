Las frases que marcaron el último día de la Convención y la entrega de su propuesta

En una histórica ceremonia en el ex Congreso Nacional, la Convención Constitucional cerró su trabajo este lunes con la entrega de la propuesta final de Carta Fundamental al Presidente Gabriel Boric, quien, por su parte, firmó la convocatoria al referéndum del 4 de septiembre.

La entrega estuvo marcada por la presencia de autoridades de Estado y miembros del órgano redactor, quienes dejaron destacadas frases durante y posterior al evento:

Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros:

"Estimadas y estimados convencionales por haberse cumplido el objeto de esta última sesión, se levanta y se declara disuelta la Convención Constituyente".

Vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez:

"Amar la patria es mucho más que los emblemas. Es amar y respetar a las personas que la componen, y este amor y este respeto por las personas es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro. Escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos es un profundo acto de patriotismo".

Secretario de la Convención, John Smok:

"El texto constitucional que tengo a honra entregar a usted señora presidente, y al señor vicepresidente, se ajusta plena y fidedignamente a los acuerdos del Pleno y de la mesa directiva de que he dado cuenta".

Presidente Gabriel Boric:

"Este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre, no es ni debe ser un juicio al Gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas cuatro o cinco décadas".

Presidente del Senado, Álvaro Elizalde:

"Hoy la Convención ha entregado la propuesta de nueva Constitución. Corresponde ahora que la ciudadanía se exprese libre e informadamente. Debemos contribuir a un debate honesto sobre el contenido texto, sin fake news ni mentiras, respetando las opiniones diferentes

Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD):

"Los políticos debemos pasar a segundo plano y dedicarnos más bien a informar a la ciudadanía para que cada uno se forme su convicción, de cuál es la mejor decisión respecto del futuro de chile para el 4 de septiembre, y el momento de la buena política va a ser nuevamente el día posterior, a partir del 5 de septiembre, y ahí tendremos que todos reunirnos en torno a un gran acuerdo nacional".

Convencional mapuche y ex presidenta de la Convención, Elisa Loncon:

"Yo creo que todas las dificultades se dieron porque la Convención se instaló con un Gobierno (de Sebastián Piñera) en contra, sin tener la infraestructura para empezar a funcionar. ¿Qué autocrítica uno se puede hacer cuando el llamado era instalar el órgano y entrar a trabajar? La autocrítica, tal vez, es que dormí casi nada, es que me transformé en una persona pública y amenazada a través de redes sociales. No soy yo la culpable en esa situación. Lo que aquí está escrito es el lenguaje relato común que logramos construir".

Convencional y ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (FA):

"Hoy la Convención Constitucional terminó su trabajo, y ahora comienza la etapa de conversar sobre el texto de la nueva Constitución. Desde ahora es tarea de cada uno de nosotros apropiarnos de esta propuesta".

Convencional Agustín Squella (Independiente, Lista del Apruebo):

"¿Cuántos agoreros dijeron que no íbamos a llegar a este día, que este proceso iba a fracasar? No fracasó ni fracasará tampoco en el futuro, pase lo que pase el 4 de septiembre (en el plebiscito de salida)".

Convencional Fernando Atria (FA):

"La Convención ha terminado y ahora lo que queda es la propuesta de nueva Constitución. Estoy convencido de que es una buena Constitución para Chile, es la Constitución que Chile necesita. No es la Constitución perfecta evidentemente, es la que Chile necesita".

Convencional Constanza Hube (UDI):

"Yo formo parte de un partido, y los políticos no podemos ser rostros de nada que tenga que ver con la campaña del plebiscito, este es un plebiscito ciudadano. Y la sociedad civil es la que tiene que ser la protagonista, pero evidentemente estaremos recorriendo Chile, informando, participando de los cabildos, de los debates, porque no hay voto libre si no hay voto informado"