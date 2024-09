Las visiones del oficialismo y la oposición a dos años del Rechazo

El segundo aniversario del triunfo del Rechazo en las urnas, que hizo caer a la primera propuesta para renovar la Constitución, ha generado reflexiones desde todo el espectro político, en torno a las causas del fracaso y a los aprendizajes que dejó.

En conversación con El Diario de Cooperativa este miércoles, el exconvencional independiente Agustín Squella admitió que el proceso fallido "objetivamente se llevó de manera tan desordenada, por momentos arrogante, altanera, desafiante, muchas veces, y, por otro lado, el contenido también incidió, aunque yo creo que la mayor parte era aceptable".

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseveró que en el oficialismo "no dejamos de asumir lo que dijimos en su momento, de que fue un duro revés, desde el punto de vista político y electoral, la derrota contundente del 4 de septiembre hace dos años".

A juicio del dirigente, el primer proceso constitucional "tuvo interpretaciones en temas parciales, sectoriales, que superaron la intensidad que ese pueblo quería dar a las transformaciones. Ese es un aprendizaje muy a fondo, muy a concho".

MATTHEI: "EL RECHAZO UNIÓ A LOS QUE CREEMOS QUE OTRO PAÍS ES POSIBLE"

En la oposición, las directivas de Chile Vamos conmemoraron el triunfo del Rechazo con una concentración en el frontis de la Iglesia de Carabineros, significativa por haber sufrido daños severos durante el estallido social de 2019.

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial del sector, Evelyn Matthei (UDI), aseguró que "ese Rechazo nos unió a los que creemos que otro país es posible; quienes votamos Rechazo lo hicimos porque queremos otro país, un Chile en el que el esfuerzo nos haga mejores, en el que podamos vivir en paz, un Chile de progreso y de libertad".

El timonel gremialista, Guillermo Ramírez, coincidió en que "Chile necesita cambios, necesita transformaciones, hay descontento en la ciudadanía, pero esto se resuelve entre todos, con reformas, no con refundaciones; con acuerdos, no con imposiciones; con paz y no con violencia".