Elisa Loncon, ex presidenta de la Convención Constitucional, valoró el cierre "sobrio, republicano y democrático" que tuvo este lunes el órgano, con una ceremonia solemne en la sede del Congreso en Santiago. Consultada por la eventual autocrítica que hace respecto al desarrollo del proceso, la representante mapuche aseguró que "todas las dificultades se dieron porque la Convención se instaló con un Gobierno (de Sebastián Piñera) en contra, sin tener la infraestructura para empezar a funcionar". Luego agregó: "La autocrítica (que hago), tal vez, es que dormí casi nada, que me transformé en una persona pública y amenazada a través de redes sociales. No soy yo la culpable en esa situación".

