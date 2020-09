La ex ministra de Obras Públicas Loreto Silva (UDI) explicó en El Primer Café las razones por las que votará Rechazo en el plebiscito constitucional: "La forma en que esto se gestó, con este clima de violencia, me sentí de la misma forma en que el gobierno militar, en la dictadura decían que teníamos que votar que Sí, presionada de la misma manera, con la pistola en la cabeza", aseguró. La ex presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), quien afirmó que votó por el No en plebiscito de 1988, sostuvo que no le tiene miedo al debate constitucional.

