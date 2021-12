La convencional Teresa Marinovic (independiente en cupo del Partido Republicano) se desmarcó de su sector y no descartó impulsar una campaña para ampliar el plazo de funcionamiento de la Convencion Constitucional (CC).

Frente a la sorpresa de algunos convencionales de Vamos Por Chile, Marinovic insistió que "no era broma" arguyendo que hay que "hacer esta cuestión bien".

"Yo no lo digo en broma, lo digo totalmente en serio: sé que es políticamente incorrecto, no he oído a nadie que piense esto aparte de mí, pero yo estoy dispuesta a dar la cara ciudadana sabiendo que esto no es popular, porque creo que es lo que corresponde; tenemos que hacer esta cuestión bien", sostuvo la convencional.

Cabe señalar que la Convención debe tener listo el nuevo documento constitucional en julio del 2022, cuando se lo deberán entregar al Presidente Gabriel Boric para que convoque a un plebiscito de salida para la aprobación de la ciudadanía.