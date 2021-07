En conversación con El Diario de Cooperativa, la directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Renata Santander, dio a conocer la encuesta realizada a nivel nacional a jóvenes entre 18 y 29 años que mostró que un 62,3% está "muy o bastante interesado" en el proceso constituyente y que cuentan con "sentimientos positivos" en torno a este hecho. "Eso también da cuenta de que no sólo una parte de los jóvenes se interesa, sino que también participa de este proceso que es tan importante y se desmitifica que los jóvenes no les interesa la política y no se hacen parte de ella", explicó Santander.

