Mesa de la Convención da por cerrado impasse con ex Presidentes y se centra en acto de cierre

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dio por cerrado el impasse por la invitación a los ex Presidentes al acto de cierre de la instancia, mientras que se dan los primeros pasos de cara a la entrega del borrador de la nueva Constitución.

Durante la mañana de este miércoles, Quinteros comentó que "agradecemos por supuesto a los ex Presidentes que nos han dado una respuesta, que es muy respetable que no puedan asistir y de ninguna manera hemos querido desconocer el aporte a la historia que han tenido, no ha habido veto".

"Todo siempre es perfectible en la vida, no todo va a ser como todo el mundo quiere, eso es parte de la democracia. Lo que sí hemos hecho es el ejercicio sano y humilde de tomar la palabra de los colegas del pleno, llevarla a la mesa y tomar una decisión. No tengo nada más que agregar, porque este tema lo cerramos el jueves", recalcó.

Por su parte, el vicepresidente Gaspar Domínguez indicó que "la mesa directiva tomó en consideración todas las propuestas y definió que era mejor centrar todos los esfuerzos en un acto único, que será el día 4 de julio".

"Ese acto considerará, aparte de las acciones protocolares de entrega del borrador al Presidente y de la firma del decreto que llama a plebiscito, incorporará también algunas actividades culturales o artísticas, que estamos justamente por definirlas esta semana, para poder concentrar la atención en ese evento que será antes del mediodía", detalló.

Junto a esto, Domínguez anunció que "se descartó la realización de un acto distinto fuera de las dependencias del Congreso".

Entre las actividades pendientes se encuentra la sesión del pleno de este jueves, donde se votará la propuesta de preámbulo, mientras que este viernes también se someterá a votación una propuesta de reforma a reglamento que busca pagar la remuneración de julio del año pasado a los asesores.

Ese mismo viernes también se votará la propuesta final de armonización, en la que será la última oportunidad de los convencionales de hablar en el pleno, por lo que tendrán seis minutos cada uno, lo que equivale a unas 15 horas de sesión.