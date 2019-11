Oposición y oficialismo se reunirán este viernes por acuerdo sobre nueva Constitución

Este viernes está convocada una nueva reunión entre la oposición y el oficialismo tras la cual debería darse a conocer la comisión técnica que analizará las fórmulas de la convención constituyente y aspectos como la paridad de género, cuota para pueblos originarios y cómo se va a incorporar a los independientes.

Desde el Frente Amplio, la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, sostuvo que "nosotros creemos que el acuerdo siempre estuvo dentro de un marco de acción. Nadie está cuestionando los dos tercios, nadie está cuestionando que haya dos plebiscitos, nadie está cuestionando que a la gente se le consulte el mecanismo, eso no está en cuestión".

La parlamentaria afirmó que "nosotros creemos que la única forma de poder dar respuesta y robustecer este acuerdo es que considere algunos aspectos que no fueron discutidos el día de la firma del acuerdo, lo que tenía que ver por ejemplo con el límite de la edad. Creemos que sí deben existir cuotas para mujeres y por supuesto para los pueblos indígenas".

En el PPD, su timonel, Heraldo Muñoz, remarcó que "no hay nada prohibido para conversar entre los presidentes de partidos y por cierto que abordaremos esos temas, y luego tendremos que decidir que es lo que en definitiva está en la agenda de la mesa técnica".

"No hay nada prohibido, no hay nada excluido, así que conversaremos sobre todos estos temas de participación ciudadana, de paridad de género, de representación de pueblos indígenas, de los independientes", agregó el ex canciller.

En tanto, las directivas de Renovación Nacional, el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical se reunieron la mañana de este jueves con representantes de organizaciones del mundo social para comenzar a dar forma al pacto para elaborar una nueva Constitución.