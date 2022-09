Post plebiscito: Presidente de la Cámara espera que Boric convoque a "construir grandes acuerdos"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), consideró que en la clase política "hemos aprendido las lecciones" que dejó el estallido social, y que ésta las aplicará después del plebiscito en la búsqueda por acuerdos, independiente del resultado de este domingo.

El parlamentario recalcó en Lo que Queda del Día que "el Presidente Boric debe jugar un rol protagónico y fundamental en la conducción del proceso en ambos escenarios. Espero que ese día en la noche haga un llamado a la unidad de nuestro país, y convoque al Congreso Nacional y al mundo político y social en general a la construcción de estos grandes acuerdos", que dijo esperar que se concreten "antes del 11 de septiembre".

En ese sentido, "no me cabe ninguna duda de que vamos a tener en gran parte del espectro político -sino en todo- una altura de miras, y vamos a asumir la responsabilidad política del momento histórico que vivimos, de facilitar este proceso y no atrincherarnos, porque efectivamente, si el resultado electoral es beneficioso para unos o para otros hace que algunos se atrincheren, y corten los puentes de diálogo que se van a necesitar, obviamente que va a ser difícil salir adelante".

"Pero yo tengo la certeza -continuó- de que hemos aprendido las lecciones en nuestro país, de que (después de) lo que pasó con el estallido social, que nos llevó a un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que habilitó una salida institucional a una crisis, pero fue un acuerdo de reacción del mundo político, hoy vamos a tener la capacidad no solamente de reaccionar, sino que de anticiparnos a un clima de inestabilidad, ingobernabilidad y crisis, y dar certezas desde el día uno, en conversación abierta con el mundo social, para seguir en esta búsqueda de un nuevo pacto social para nuestro país".

A pesar de calificar como primordial el rol del Mandatario en esta nueva etapa, el diputado complementó que "no creo que sea bueno asignarle la responsabilidad o el triunfo al Gobierno respecto de un acto electoral que nos involucra a todos nosotros".

"No tenemos que hacer que un país que está dividido entre los del Apruebo y los del Rechazo, el 5 de septiembre esté dividido entre vencedores y vencidos, muy por el contrario. Hay que salir de esa lógica binaria, y tender los puentes de diálogo y reconstrucción desde el entendimiento de reunificación de nuestro país, y si lo hacemos de esa manera, no me cabe ninguna duda de que vamos a avanzar a paso firme hacia un país mucho mejor para todos", enfatizó Soto.