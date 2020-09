La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), sostuvo que, ante una eventual tramitación de un proyecto que habilite el voto en el plebiscito para las personas contagiadas con Covid-19, el Servel tiene la voluntad de implementar un sistema que permita que el proceso se desarrolle.

En conversación con Cooperativa, Muñoz expuso que "he escuchado a Patricio Santamaría (presidente del Consejo Directivo del Servel) establecer que para él es importante, y ha sido una voz bien nítida y clave en ese sentido, no discriminar, no dar un portazo a la posibilidad de que nuestros compatriotas contagiados puedan votar a través de algunas de las alternativas que ahí están propuestas, que puede ser un voto a domicilio, a distancia o por correo".

"Yo entiendo que está la voluntad, al menos del Servel, de implementar un procedimiento que permita la votación de las personas contagiadas", aseguró la presidenta del Senado.

"Entiendo que si hay una iniciativa que se aprueba, el Servel va a poder implementar la forma de llevar a cabo esta modalidad de votación (...) pero estamos realmente contra el tiempo", recalcó.