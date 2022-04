El convencional Renato Garín (Ind.), ex militante de Revolución Democrática, denunció este domingo, en sus redes sociales, el uso de su imagen en una piñata en una celebración donde participó Antonia Atria Fuentes, hija del constituyente Fernando Atria (Ind.-RD) y de la agente de Chile ante la Corte de La Haya y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes. El ex diputado colgó a Twitter un video que la propia joven subió a sus historias de Instagram y donde se le escucha clamar que hagan "cagar" la figura de cartón. "Esto no es gracioso, al contrario. Antonia Atria Fuentes, hija del señor Atria y la subsecretaria Fuentes, sube a sus redes este video. La gracia consiste en romper una piñata con mi rostro. ¿Qué ocurriría si fuera una de mis parientes y el rostro fuera el de Atria?", fustigó Garín.

LEER ARTICULO COMPLETO