Rodrigo Rojas Vade: He asumido mis errores dando la cara y exponiendo todo a Fiscalía

El ex convencional Rodrigo Rojas Vade rompió el silencio y aseguró que ha "asumido los errores" que cometió "dando la cara".

En conversación con "Pauta Libre" de La Red, Rojas Vade reconoció que "hace nueve años empecé a enfermarme del estómago, muy recurrentemente, con hospitalizaciones incluidas, diarreas con sangre (...) dentro de esos diagnóstico fui diagnosticado con sífilis".

"(Luego de eso) Tuve un compromiso medular muy importante (...) están los programas médicos entregados al Servicio Médico Legal. Ahí están todos los programas y a raíz de ese compromiso hematológico importante que se repitió en los años venideros, que fueron atribuidos como respuesta autoinmune, preferí decir que era leucemia", reconoció.

El ex convencional fue figura importante durante del estallido social, lo que le valió ser electo como miembro de la Convención Constitucional. Fue "para descargar un poco de mucha rabia como toda la gente que estaba ahí", reveló en respuesta a qué lo motivaba a ir a protestar.

"Creo que he asumido los errores que cometí, dando la cara, exponiendo todo lo que me ha pedido la Fiscalía", aseguró Rojas Vade, agregando: "Tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso no es sano para nadie, porque todos cometemos errores. Yo sé que el mío es enorme y nunca me voy a quitar responsabilidad".

SU CAMINO A LA CONVENCIÓN

Respecto a su postulación al órgano constituyente, Rojas Vade indicó que "buscamos una forma de poder equiparar la cancha y tratar de apoyar a la gente que quisiera acceder a la Convención".

"En ese proceso yo me puse a disposición para ayudar en lo que más pudiera y mucha gente me pidió que me postulara, les costó convencerme y cuando dije que sí, siempre dije 'bueno si piensan que soy útil lo hago, pero si llegase alguien mejor calificado que yo, mi puesto está disponible. Nunca fue mi bandera'", sostuvo.

Consulado sobre si siente haber haber traicionado a la fe pública, manifestó: "En el fondo, sí, ahora lo veo, pero en ese entonces estaba cegado con las ganas de ponerme a disposición, de querer ayudar, de ser útil en la causa".

Sobre sus sueldos como convencional -que deben ser devueltos en su totalidad-, Rojas Vade aseguró haber donado el primero y guardadado el resto, sin embargo, la donación no fue reconocida por el Comité de Ética de la Convención Constitucional, por lo que tendrá que reponerla desde su bolsillo

"Voy a quedar endeudado en esa plata que doné (...) voy a tener que reponerla", cerró.