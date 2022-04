Senadora Gatica (RN): Antes de abanderizarnos por el Apruebo o el Rechazo hay que ver qué acuerdos se concretan

Con apertura a una eventual extensión de los plazos de trabajo de la Convención Constitucional se mostró la senadora opositora María José Gatica (Renovación Nacional).

"Si es necesario, por ejemplo, que se tenga que extender el período de extensión de elaboración de la nueva Constitución, yo voy a estar a favor. Quiero lo mejor para mi país y para que a mi país le vaya bien necesitamos que se elabore algo bueno", dijo la nueva parlamentaria por la sureña Región de Los Ríos, asumida en marzo pasado, al programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

"Hoy tenemos que ir más allá de una postura política. Hoy día hay un bien mayor y está en juego el bienestar de nuestro país", afirmó.

Consultada por el periodista Sergio Campos sobre las conversaciones para modificar las opciones con miras al plebiscito de salida del proceso constituyente, Gatica aclaró que "antes de abanderizarnos por un Apruebo o por un Rechazo, tenemos que saber cuáles son los acuerdos que se están concretando en este documento".

Ello porque, a su juicio, "los acuerdos que han tratado de implementar no tienen relación todavía con las demandas sociales: no se ha hablado del sistema de pensiones, de jubilaciones dignas, del derecho de la vivienda; no se ha hablado de la educación y salud de calidad, y para mí son fundamentales".

"No es posible que se estén abordando materias en torno a lo político y las demandas que le aquejan a la gente en la calle todavía no se toquen (...) Me da incertidumbre que las demandas sociales por las cuales, aquel 18 de octubre, la ciudadanía salió a la calle a reclamar por injusticias, no se han tocado. Los temas políticos, esos sí se han tocado y muy a fondo. Eso es lo que me preocupa y me da incertidumbre. Espero que en un par de semanas más sí se hable de las reales urgencias que tienen las personas en la calle", planteó.

Chile votará el próximo 4 de septiembre si aprueba o rechaza la nueva Constitución que comenzó a redactarse el año pasado, anunció ayer el Gobierno del país.

En caso de aprobarse en el plebiscito de salida, que es de participación obligatoria para todos los mayores de 18 años, la nueva ley fundamental sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.