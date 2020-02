De cara al plebiscito constitucional del 26 de abril, el timonel de RN, Mario Desbordes, acusó al ex diputado José Antonio Kast de mentirle a la ciudadanía al decir que "los violentos son los del Apruebo". En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador aseguró "se le miente a la gente usando la violencia en favor de los extremos", explicando que "los violentistas y encapuchados no quieren plebiscito, no quieren nueva Constitución, quieren echar abajo el sistema democrático completo".

