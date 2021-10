Tras acusaciones de nepotismo, hija de Fernando Atria renunció al equipo asesor de Giovanna Roa

Tras ser criticada junto a su padre por un eventual nepotismo, Antonia Atria (Revolución Democrática), estudiante de sociología e hija del convencional Fernando Atria (Fuerza Común), renunció al equipo de asesores de su correligionaria y también constituyente Giovanna Roa.

A través de una declaración pública, Roa, representante del Distrito 10, señaló que "es importante que los representantes prestemos atención a las dudas y críticas planteadas por la ciudadanía, y nos hagamos responsables de nuestras decisiones".

"Es por eso que con el fin de cuidar la confianza de la Convención, Antonia ha puesto su cargo a disposición y he aceptado su renuncia, por lo cual he solicitado a la Segpres no iniciar el proceso de contratación", sostuvo la diseñadora.

La convencional RD recordó que el Gobierno aún no cursa los contratos para asesores, por lo que aclaró que "Antonia no ha recibido pago alguno por su labor durante este período".

Les dejo una declaración pública atendiendo lo mencionado sobre mi equipo de trabajo en diversos medios. pic.twitter.com/OrdNiXstc1 — Giovanna Roa Cadin #BoricPresidente (@giovannaroa) October 4, 2021

Por su parte, Fernando Atria se defendió ante las críticas, asegurando que "Antonia tiene un trabajo de años en RD (donde yo NO milito), fue jefa de campaña de la constituyente Giovanna Roa y ahora integra su equipo. Como mujer autónoma, elige sus caminos. Sería vil y egoísta de mi parte sugerir q no la contraten para protegerme de eventuales críticas".