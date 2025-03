﻿Tras dichos de Carmona, Gobierno afirma que nueva Constitución "no es prioridad"

El Gobierno debió salir al paso de las declaraciones del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien abogó por reabrir el debate por una nueva Constitución, generando críticas particularmente desde la oposición.

"Una de las reformas políticas que quedan pendientes, y que habría que replantearse agendarla con urgencia, es la nueva Constitución", fue la frase del dirigente que irritó a Chile Vamos, desde donde lo acusaron este lunes de intentar mantener vivo el "octubrismo".

El diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, subrayó que su coalición nunca más aprobará un nuevo proceso, el que -por lo demás- está vetado si se considera lo comprometido por el En Contra en 2023, tras el rechazo del último texto que modificaba la Carta Fundamental.

En el marco de la reunión de coordinación de los partidos oficialistas, Carmona aclaró esta mañana que "he hecho una referencia que está vinculada a la necesidad de reformas políticas, que en la profundidad completa incluirían el tanteo de la nueva Constitución".

"No he dicho que es un acuerdo de la coalición, ni que es una condición, sino que es la mirada nuestra, que es la misma de un sector no menor de la izquierda. Tampoco he pedido que esté en la agenda de Gobierno, pero es un tema que está planteado y que está abierto, y alguna vez existirán condiciones para mejorar, por ejemplo, el tema del Estado subsidiario", puntualizó el timonel PC.

"Discusión absolutamente cerrada"

En paralelo, la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, ratificó que "una discusión de este tipo no es parte de las prioridades: es una discusión que, para este Gobierno, está absolutamente cerrada, y por lo tanto, no es algo que vayamos a abrir".

"El proceso constituyente tuvo su momento durante este Gobierno, y hoy estamos enfocados en la implementación de las distintas reformas que son esenciales", añadió la secretaria de Estado.

La ministra del Trabajo y militante comunista, Jeannette Jara, complementó que "son propuestas que hacen los partidos políticos, y quedan en el marco de las discusiones de los partidos".

"Como Ejecutivo, estamos preocupados de nuestras tareas, que son gobernar y, en mi caso particular, implementar la reforma previsional", añadió la posible carta presidencial.