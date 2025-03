Tohá llama a sus contrincantes a "auditar" los programas de Gobierno

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, llamó a sus contrincantes en las elecciones a "auditar" los programas de Gobierno presidenciales, en relación a su viabilidad económica y su sostenibilidad fiscal.

Así lo comentó la exministra del Interior en su cuenta de X, en la que explicó que el envejecimiento en la población, según los recientes resultados del Censo, signifcan que "las próximas décadas Chile necesitará hacer un enorme esfuerzo en materia de salud y pensiones. Esto demandará mayor crecimiento económico y gasto fiscal".

Tohá escribió que las próximas elecciónes presidenciales del 16 de noviembre "son el momento para decidir cómo se pueden lograr esos objetivos".

Además, mostró su preocupación frente a las candidaturas de derecha, puesto que, según ella, "están prometiendo aumentar el crecimiento mediante la reducción de impuestos y la rebaja del gasto fiscal. Esos caminos son abiertamente inviables".

"Necesitaremos formas más creativas y menos ideologizadas para hacer crecer la economía y tendremos que esforzarnos para hacer más eficiente el gastos fiscal y más productivo el sector público para contener la necesidad de mayores recursos", agregó la candidata.

Por último, sentenció que "no podemos basar las esperanzas de los chilenos en el engaño. Tenemos que volver a creer en Chile y para eso debemos jugar limpio y hablar con la verdad. Auditar los programas presidenciales es una forma de avanzar en ello y desde ya me declaro dispuesta a hacerlo".

La candidata agradece apoyo del PS

Carolina Tohá sumó apoyos de algunos militantes históricos del Partido Socialista como Luis Alvarado, Jaime Gazmuri y Ricardo Núñez, entre otros, aunque el PS, institucionalmente como partido, todavía no decide si se cuadra con ella.

La candidata dijo que lo recibe con gratitud y señaló que "vamos a ir paso a paso y yo respeto los plazos y las dinámicas propias de los partidos para tomar su definición, así que no vamos a forzar nada, pero la tomo con mucha gratitud y es un estímulo para lo que estamos haciendo".

La candidata presidencial del PPD también se refirió a la petición que hicieron algunos de sus contrincantes, respecto a la salida de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y aseguró que "yo no he visto a la ministra Jara hacer nada alejado de lo que son sus deberes como ministra. La he visto haciendo las tareas propias del cargo y he visto en alguna de esas críticas un tono despectivo que al menos yo no promuevo en política ni voy a ocupar con los demás competidores".