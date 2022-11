El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) comentó en El Primer Café las declaraciones de la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, quien apuntó que si no se logra un acuerdo entre las fuerzas políticas, "el Congreso será el camino" para el nuevo proceso constituyente, postura que ratificó el diputado Guillermo Ramírez. "No interpretemos intenciones escondidas, porque no las he visto por parte de la oposición", defendió Ubilla, y planteó que el sentido de dicha frase apunta a "un escenario que se puede dar si no se llega a acuerdo", lo que demuestra "un pragmatismo total" en las voces gremialistas. Que el Congreso eventualmente termine elaborando la nueva Constitución "no es un bien buscado, es una consecuencia de una situación donde no se alcance acuerdo", enfatizó.

