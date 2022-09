Vallejo por diálogo constituyente: No somos prescindentes; somos acompañantes y facilitadores

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que seguirán siendo "acompañantes y facilitadores" del proceso para llegar a un acuerdo para una nueva Constitución, recalcando que "no somos una institución que vaya a negociar ni a pautear", sino que el ánimo es que el diálogo en el Congreso "sea exitoso".

Esto a raíz de la polémica generada por los partidos de Chile Vamos, quienes pidieron que La Moneda se restara de la etapa de diálogos, luego de que distintas secretarias de Estado -entre ellas, Vallejo- salieran a confirmar la existencia de acuerdos respecto al nuevo proceso constituyente, lo que posteriormente fue descartado desde el Congreso. Finalmente, esto terminó con la cancelación de las siguientes reuniones, quedando pendiente si se retomarán esta semana con todos los actores políticos.

La ministra Vallejo afirmó que "lo hemos dicho y lo reiteramos, como Gobierno no somos prescindentes pero en este caso, además, somos acompañantes y facilitadores de un proceso que esperamos sea exitoso, por lo tanto, no somos una institución que vaya a negociar ni a pautear, no es nuestro ánimo".

"Muy por el contrario -continuó-, nuestro ánimo principal es que ese diálogo sea exitoso y que está radicado donde, desde un inicio el Presidente dijo que debía radicarse, que es en el Congreso Nacional donde, además, se va a votar la reforma constitucional que emane de ese acuerdo".

Desde el mismo Chile Vamos, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, expresó que "no podemos de nuevo farrearnos la oportunidad, o sea no puede ocurrir que este nuevo texto no sea aprobado, al menos, por un 65 por ciento y que los chilenos desde antes tengan ciertas certidumbres", haciendo hincapié en poner "ciertos bordes, que nadie pueda tocar la propiedad privada, que nadie pueda tocar tus ahorros y, de ahí en adelante, que se formule un nuevo texto, para que la sola habilitación del proceso nos permita dormir un poco más tranquilos después de este 18".

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), dijo que "hemos sido muy claros a propósito del diálogo que se ha desarrollado con las distintas fuerzas con representación parlamentaria, que no hay que descartar ninguna alternativa. De hecho en los días pasados me preguntaban si se podía descartar eventualmente un plebiscito, yo dije que las distintas opciones están sobre la mesa y tendrá que evaluarse su pertinencia conforme al itinerario que acordemos".