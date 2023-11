Vallejo y plebiscito: "Sea cual sea el resultado, guste o no, se cierra el proceso en el mediano plazo"

La ministra vocera, Camila Vallejo (PC), ratiticó que el Gobierno mantendrá una postura de "prescindencia total" en el plebiscito de diciembre y que se limitará a promover el voto informado, y desestimó que el triunfo de alguna opción -A Favor o En Contra- vaya a aumentar la incertidumbre en el país pues, "sea cual sea el resultado", el camino constitucional quedaría cerrado al menos en el mediano plazo.

En entrevista con la edición internacional de El País, Vallejo fue consultada sobre si cree que, de rechazarse la nueva propuesta de Carta Fundamental, cuya redacción fue controlada por la derecha (Republicanos y Chile Vamos), impactaría en la "incertidumbre" en Chile.

"No, yo creo que sea cual sea el resultado, nos guste o no nos guste, se cierra un proceso al menos en el corto y mediano plazo y eso fija certezas en Chile. Es claro lo que tenemos al día siguiente en materia de debate constitucional. Y lo que da más certezas en nuestro país es que los grandes temas que hoy están trabados en el Parlamento van a poder destrabarse o no: el tema impositivo, de pensiones", respondió.

En caso de que gane el En Contra, seguiría vigente la Constitución actual, que ha dido cuestionado por su sector y el Presidente Gabriel Boric: "Sabemos que el origen es de la dictadura, pero que hubo reformas, que es necesario cambiarla, pero la ciudadanía tiene que determinar si la propuesta es mejor, peor o lo mismo", apuntó Vallejo.

Aunque evitó señalar la opción que apoyará en el plebiscito, en línea con la "prescindencia total" del Ejecutivo, la portavoz reprochó la manera en que terminó desarrollándose este segundo proceso.

"El gran desafío que nos planteó el plebiscito de septiembre de 2022 (cuando venció el Rechazo a la propuesta de la Convención) era si íbamos a ser capaces o no de tener una Constitución que uniera al país y que representara a Chile en su diversidad. Eso no se vio reflejado ahora en cómo se dio la (nueva) propuesta y es un dato de la causa por cómo se dio la votación (el texto final fue aprobado en el Consejo Constitucional por los 33 votos de las derechas y rechazada por los 17 del oficialismo), por los acuerdos que no se dieron. Pero será la ciudadanía la que tenga la palabra final que se va a expresar en el voto", expuso.

"NO CAER EN LA LÓGICA DE LA VENDETTA"

La ministra también reflexionó sobre el rol de la oposición, a la que instó a "no caer en la lógica de la vendetta", a propósito de la dureza con la que actuó su sector, hoy en el oficialismo, cuando fue opositor al Gobierno anterior, de Sebastián Piñera.

"Uno puede respetar las críticas de la actual oposición respecto a nuestro rol en la oposición de su momento, pero la pregunta que uno tiene que hacerse frente a esa crítica es si eso les da derecho a ser igual o peor que nosotros. Si en política vamos con el ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos. Y nuevamente quienes pierden son las personas, la democracia, las instituciones", sostuvo.

En esa línea, apuntó al programa de Gobierno, cuyos principales ejes son sacar adelante las reformas de pensiones y tributaria. Si fracasa en ello, "puede ser una derrota circunstancial para el Gobierno; pero lo más importante es que sería una derrota para la gente y un tema pendiente que seguirá causando mucho malestar a la población, que le rebotará a los siguientes gobiernos y, lo peor, a la institucionalidad democrática", advirtió.

"SI JUGAMOS EN EQUIPOS, PODEMOS TRIUNFAR"

Con todo, Vallejo relevó que, a su juicio, "Chile se está recuperando, avanzando".

"Ha sido un período muy convulso y nos estamos volviendo a levantar. Ni nosotros ni nuestro país podemos caer en la autocomplacencia porque tenemos muchos asuntos pendientes, pero podemos enfrentarlos con un ánimo distinto, a propósito de la experiencia reciente", destacó, poniendo como "gran ejemplo" los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que albergó nuestro país hasta hace un par de semanas.

"Puede parecer cliché, pero, cuando decimos que si jugamos en equipo podemos obtener grandes triunfos, es real. El mundo privado con el Estado nos pusimos las pilas, trabajamos en equipo, y logramos sacar adelante estos juegos, junto a una sociedad civil involucrada que llenó los estadios. Por la evidencia, a pesar de las diferencias políticas, cuando ponemos en el centro objetivos muy claros, centrados en las personas, salen cosas adelante. Cuando no –si caemos en la utilización política y en la guerra de trincheras– nadie gana: ni el Gobierno, ni el Parlamento, la oposición ni la gente", analizó.