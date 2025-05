Cuenta Pública: UDI recomienda a Boric "un mea culpa" y que pida perdón

El diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, pidió que el Presidente Gabriel Boric "se haga cargo" del caso ProCultura y del "escándalo de Monsalve" durante su última Cuenta Pública, que se llevará a cabo este domingo en el Congreso Nacional.

En la antesala, desde el Gobierno han destacado logros como la reducción de la inflación, la implementación del copago cero, la creación del Ministerio de Seguridad, el aumento del sueldo mínimo y la ley de las 40 Horas. Sin embargo, en la oposición han surgido múltiples críticas respecto del balance que entregará el Mandatario.

"Este domingo el Presidente Boric nos va a tratar de convencer de que Chile es una taza de leche, y que está todo bien. Pero usted sabe que esto no es así", afirmó el viernes Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos.

En la misma línea, el diputado Leal afirmó este sábado: "Yo comparto plenamente las declaraciones de Evelyn Matthei, de que seguramente el Presidente nos va a contar un país que no es real, que no existe y que los chilenos no perciben lo que él quiere transmitir".

"Esperamos que se haga cargo de los compromisos que hizo en su primera Cuenta Pública al país, y (también) de los graves casos de corrupción que han afectado el corazón de su Gobierno, como es el caso ProCultura, pero también el escándalo del caso Monsalve, que estalló en el corazón de La Moneda", indicó el legislador gremialista.

Asimismo, el parlamentario por la Región de La Araucanía aseveró: "Esperamos un mea culpa y un perdón a los chilenos, porque el Presidente y su círculo cercano prometieron no más nepotismo, no más amiguismo, no más pituto".

PPD pide poner urgencia a proyectos en tabla

En la víspera de la Cuenta Pública, el diputado Héctor Ulloa, jefe de bancada del PPD, pidió que el Ejecutivo ponga urgencia a los proyectos que ya se encuentran en tabla.

"Sin duda, el tema de la seguridad es muy importante, sobre todo reducir la criminalidad y sacar adelante el proyecto sobre el uso de la fuerza para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, que están en comisión mixta", dijo.

A la vez, "hay un proyecto que se encuentra en el Senado, que presentamos junto a la bancada PPD-Independientes que busca suprimir algunas notificaciones que hace Carabineros", puntualizó el parlamentario.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) destacó los avances, pero también las promesas inconclusas del Gobierno: "Hubo una reforma a las pensiones, sí, pero no hubo una reforma a la salud", señaló.

"Sí, hubo un acuerdo de explotación del litio público-privado, pero no hay un instituto ni una Empresa Nacional del Litio. Sí, hubo un copago cero, pero no ha habido solución a las listas de espera", añadió.

En tanto, el senador Francisco Chahuán (RN) y el diputado Luis Cuello (PC) solicitaron a los presidentes de ambas cámaras del Congreso que se rinda un minuto de silencio "por los genocidios en Gaza".

Avances y críticas

Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, aseguró en El Diario de Cooperativa que los logros del Ejecutivo son principalmente en materia de seguridad, trabajo y cambios institucionales.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Salud Municipalizada de Chile (Confusam), Gabriela Flores, afirmó en Cooperativa que, en materia de salud, "el Gobierno abandonó la atención primaria", pese a que fortalecerla era una de las propuestas de la campaña presidencial de 2021.