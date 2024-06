La senadora Fabiola Campillai (Independiente) confirmó que no participará en la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, debido a que se siente "decepcionada de este Gobierno".

A través de X (antes Twitter), la parlamentaria hizo saber sus razones de ausentarse del discurso del Mandatario porque "como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este Gobierno. Tengo memoria que, siendo candidato, el Presidente se comprometió con los derechos humanos, que siendo candidato él dijo que nos iba a apoyar en verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".

"Tengo memoria que -en conjunto- creamos la mesa de reparación y hoy la sepultó en el olvido", declaró.

En esa línea, entregó un mensaje al Jefe de Estado: "Hoy la ciudadanía clama por más seguridad pública; Presidente Gabriel Boric, ¿cómo pretende darle seguridad a todos los chilenos si no ha sido capaz de darle una solución definitiva a las víctimas de violencia de Estado?".

Igualmente, Campillai compartió que sus expectativas están en "anuncios sobre la ley de reparación integral, el sistema nacional de cuidados y medidas en contra de la corrupción al interior de las policías".

He decidido no participar en esta Cuenta Pública, ya que, como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno.