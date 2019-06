Incidentes en Valparaíso dejaron ocho detenidos y una moto de Carabineros quemada

Ocho detenidos y una moto de Carabineros quemada fue el saldo de las manifestaciones de este sábado durante la primera cuenta pública nocturna que realizó el Presidente Sebastián Piñera en el Congreso.

Alrededor de 800 personas se congregaron en la Plaza Victoria la ciudad puerto para movilizarse pese a no tener autorización por parte de las autoridades, por lo que un fuerte contingente de Carabineros impidió que avanzaran por Pedro Montt.

La vocera de la Confech, Constanza Leiva, indicó que "no esperamos que el nivel de represión fuera tanto, sí esperábamos que existiese un gran grupo de agentes policiales, pero no que no se nos permitiera un derecho tan básico como es poder manifestarnos en las calles".

Los incidentes se trasladaron hasta la Subida Ecuador, donde hubo encapuchados e intentos de saqueo de locales, además de agresiones a la policía uniformada.

El presidente del gremio de locatarios de la Subida Ecuador, Raúl Rojas, relató que "hay una pérdida enorme de luminarias, de vehículos de locatarios, de vehículos particulares de vecinos, hay un saqueo del local y hay clientes que estuvieron atrapados, con una crisis de pánico enorme".

Un detenido por ataque a carabinero en moto

Hubo también barricadas en Condell, en Errázuriz y en la Subida Ecuador, además de registrarse el ataque a un motorista de Carabineros cuando se dirigía hacia el saqueo de un local.

A golpes, un grupo de personas bajo al uniformado del vehículo y terminaron quemando la moto, además de robarle su radiotransmisor, equipo que ya fue bloqueado.

El general Hugo Zenteno, de la Quinta Zona de Carabineros, detalló que "es un hecho muy lamentable, donde nuestro carabinero está sin lesiones. Fue producto de un abordaje que hubo de una persona que hizo hacia el motorista, la moto resultó con daños".

"Tenemos un detenido vinculado a este hecho, personal se encuentra abocado a ubicar a otros participantes. El carabinero se encuentra sin lesiones, estaba cumpliendo con su deber con sus elementos de protección personal y eso ayudó a que no se le produjera una lesión producto de este ataque", aseveró.