DC recurrió a Contraloría por reclutamiento de funcionarios del futuro Gobierno de Kast

La Democracia Cristiana (DC) ofició a la Contraloría General de la República y al Servicio Civil para que se pronuncien sobre el proceso de reclutamiento de funcionarios públicos que está realizando la oficina del Presidente electo, José Antonio Kast.

Se trata del programa Futuro Público, que busca reclutar y capacitar a profesionales de hasta 35 años para integrarse al Gobierno desde el 11 de marzo.

No obstante, el diputado Héctor Barría (DC) profundizó que "quienes se comprometieron en achicar el Estado no pueden hoy aparecer con mecanismos de reclutamiento que están al margen de la ley. Es por eso que hemos solicitado formalmente a Contraloría General de la República y al Servicio Civil que se pronuncien respecto de esta eventual triquiñuela".

"Genera expectativas de trabajo, de empleo en el Estado, más aún que al mismo tiempo señalen que no les compromete. Puede ser utilizado para recolectar datos a fin de que el Partido Republicano tenga más militantes. Invitamos al Gobierno electo a que siga las reglas del juego. La Alta Dirección Pública y otros mecanismos son los espacios para poder postular al gobierno", apuntó.