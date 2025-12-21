DC recurrió a Contraloría por reclutamiento de funcionarios del futuro Gobierno de Kast
Se trata del programa Futuro Público, que busca capacitar a profesionales de hasta 35 años para integrarse a la Administración desde el 11 de marzo.
El diputado Héctor Barría la calificó de "eventual triquiñuela" y recordó que "la Alta Dirección Pública y otros mecanismos son los espacios para poder postular".
El programa "genera expectativas de trabajo en el Estado, más aún que al mismo tiempo (desde Republicanos) señalen que no les compromete. Puede ser usado para recolectar datos a fin de que el Partido Republicano tenga más militantes", especuló.