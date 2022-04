Delpin instó a Boric a mejorar la relación del oficialismo con los parlamentarios DC

El timonel de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, instó al Presidente Gabriel Boric a mejorar la relación con sus parlamentarios, dado que con el rechazo al retiro alternativo en la Cámara, quedó en evidencia que el Gobierno no tiene los votos necesarios para algunos de sus proyectos.

La mañana de este jueves, el Mandatario estuvo reunido por cerca de una hora y media en La Moneda con la nueva directiva de la falange, que completan la senadora Yasna Provoste y el diputado Eric Aedo, a raíz de las tensiones que suscitaron tras la votación del lunes.

Tras el encuentro, Delpin reafirmó que su partido seguirá siendo oposición, pero respaldará al Ejecutivo cuando corresponda: "Estamos en una situación que no nos incomoda, no estamos en una actitud de querer estar en el Gobierno, no lo hemos planteado. Parte del programa del Presidente Boric que se presentó en la segunda vuelta es lo que presentó la senadora Provoste como candidata, por lo tanto, hay un compromiso de la Democracia Cristiana", aclaró.

En ese sentido, afirmó que "nuestros parlamentarios están disponibles para apoyar y discutir, pero también a que se les escuche, que se les convoque, no solamente con una llamada de teléfono".

Si bien fueron invitados, los senadores de la DC se restaron de la reunión, argumentando que esperan a tener un encuentro particular con el Ejecutivo.

Por otro lado, el diputado Aedo aclaró con Boric la supuesta "felicitación" de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la bancada por rechazar ambos retiros desde las AFP, lo que fue denunciado erróneamente por su par y correligionario, Felipe Camaño.

El también jefe de bancada de la DC reiteró que no recibió este mensaje de parte de Marcel, pero sí de otras autoridades del Gobierno.