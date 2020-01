Diputada Camila Flores denunció haber sido expulsada de tienda comercial

La diputada Camila Flores (RN) presentó un recurso judicial contra la tienda H&M debido a que acusa que se le negó ser atendida y fue sacada por los guardias de una sucursal en Vitacura, porque -según explicó- es una conocida diputada que ha "defendido sus convicciones públicamente".

Según consignó La Tercera, en el documento presentado se detalla que "el pasado 6 de diciembre, la señora Flores fue a la tienda de la demandada, H&M, ubicada en el centro comercial 'Casa Costanera' de la comuna de Vitacura con la intención de adquirir algunos productos, junto a su marido, el señor Percy Marín Vera".

Luego de un rato, cuando se decidió a comprar, se dirigió hacia la fila para poder pagar. Y "una vez llegado su turno, una primera cajera le dice que no la iba a atender", según consigna la carta.

Después de haber intentado por segunda vez, "los vendedores del local le señalaron que no la iban a atender, porque en el lugar 'no atendían ni a Carabineros ni a personas de derecha', ante lo cual la diputada solicitó la presencia de la supervisora quien le solicitó que se retirara del lugar junto a su marido porque no los iban a atender", relata la misiva.

En respuesta a esto se generó "un intercambio de opiniones entre la vendedora" y Flores, lo que culminó en que los guardias del recinto procedieran a expulsar a la parlamentaria con presunta violencia, acusa el recurso judicial.

"A juicio de esta parte, el conflicto se originó debido a que nuestra representada es una conocida diputada de la República y ha defendido sus convicciones públicamente", argumentan los antecedentes de la demanda.

Por otra parte, en redes sociales, se han compartido versiones de presuntos trabajadores del local que señalan que sí se le negó la atención a Camila Flores, pero simplemente por haber intentado adelantarse en la fila y que posteriormente la parlamentaria insultó a los empleados, lo que generó que la supervisora solicitara su retiro y posterior expulsión por parte de los guardias.