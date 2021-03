En El Primer Café, el ex presidente de la Cámara de Diputados y ex timonel socialista Osvaldo Andrade afirmó que si el 15 y 16 de mayo -fin de semana elegido por el Gobierno para la prórroga- "la cosa va a seguir igual, no tiene sentido postergar las elecciones". Andrade criticó que el aplazamiento no esté acompañado de más ayudas económicas y de una mejora de la gestión de la crisis sanitaria. Indicó que si él fuera uno de los parlamentarios de los que depende atrasar los comicios, "diría: 'Si el Gobierno a mí no me garantiza que a la fecha que propone van a cambiar las cosas, por supuesto que no' (aprobaría el cambio)".

