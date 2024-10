Candidatura de Mirosevic no preocupa a la UDI: "Evelyn Matthei les gana a todos"

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, aseguró este domingo que, a pesar de la irrupción de nuevos nombres en la carrera presidencial, la candidata de su sector y actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sigue teniendo la mejor opción para convertirse en la futura presidenta del país.

Este fin de semana el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) anunció su postulación presidencial, la primera del oficialismo, algo que desde la oposición -afirmaron- no miran con preocupación, dado que están confiados de las ventajas de su abanderada en las diferentes encuestas.

"Vlado Mirosevic es un referente bastante puro de la izquierda chilena, (pero) las encuestas muestran que Evelyn Matthei les gana a todos", destacó el diputado Ramírez.

Según analizó el líder UDI, "cuando las encuestas se emparejan en una segunda vuelta, Matthei, con cualquier candidato de izquierda como Bachelet, Tohá y ahora la van a medir con Vlado Mirosevic. Tengo la impresión de que el resultado va a ser el mismo que hemos venido viendo: un amplio triunfo en segunda vuelta de Matthei".

"Nosotros en esa candidatura lo que tenemos que hacer es construir un programa que le haga sentido a los chilenos", afirmó el parlamentario.

Mirosevic descartó una "ansiedad presidencial"

Durante esta jornada, Mirosevic defendió su candidatura de las críticas que han surgido desde su propio sector por una presunta "ansiedad" por la competencia presidencial.

Asimismo, se mostró dispuesto a competir en las elecciones contra José Antonio Kast (Republicanos), quien aseguró que hay altas probabilidades de que oficialice su tercera y última postulación presidencial.

"A mí me encantaría, desde mi domicilio, desde la centroizquierda, poder competir con José Antonio Kast en las elecciones. Creo que es la clave construir mayoría, y me da la impresión de que con una política tan extremista como tiene José Antonio Kast, es difícil construir mayoría", analizó el diputado Radical.

Asimismo, aseguró que desde su sector están "en un esfuerzo distinto" y que "el mundo se va a decepcionar de los populismos de ultraderecha, (ya que) más allá de hablar, no traen cosas muy concretas para la sociedad".

Mientras que, respecto a una posible ansiedad presidencial, Mirosevic afirmó que "la derecha está súper adelantada respecto a las carreras presidenciales. Yo no sé qué más tenemos que esperar para reacción. Debemos ofrecer a Chile una alternativa".

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, ve como una fortaleza la presentación de dicha candidatura y aseguró que la búsqueda de candidatos en su partido se dará más adelante.

Ximena Rincón no descarta carrera presidencial

Otro nombre que suena para competir en las próximas elecciones presidenciales es el de la senadora Ximena Rincón, líder de Demócratas, quien abordó la candidatura de Mirosevic y advirtió que "a algunos parece que la ansiedad los come".

"Hoy el país necesita respuestas a sus problemas y tenemos aportas una elección municipal y regional", analizó la legisladora, que también aseguró que una posible candidatura presidencial suya "es algo que tendrá que definir Demócratas en su minuto".

"Hoy estamos desplegados apoyando a nuestros candidatos al municipio. Es parte de lo que tendremos que debatir el próximo año y yo lo he dicho, no le haré el quite a ninguna decisión que sea importante para el país. No lo he hecho en el pasado, no lo voy a hacer ahora", cerró Rincón.