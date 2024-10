Daniel Jadue acudió a votar en compañía de caótico tumulto de adherentes

El exalcalde de la comuna de Recoleta Daniel Jadue llegó este domingo a su local de votación para emitir su voto en el marco de la celebración de las elecciones municipales.

El militante comunista arribó al Colegio República de Paraguay acompañado de un caótico tumulto de adherentes, luego que los tribunales autorizaran ejercer su derecho a sufragio en medio de su arresto domiciliario por su imputación en el caso Farmacias Populares.

En todo momento, los simpatizantes del militante comunista realizaron cánticos y gritaron consignas como forma de apoyo a su figura; alboroto en el que también se aglomeraron periodistas para obtener algunas de sus declaraciones.

Sin embargo, el desorden de la muchedumbre imposibilitó la realización de una posterior conferencia de prensa por parte del otrora alcalde, la cual finalmente se llevó a cabo en el exterior de su domicilio en La Reina.

"He corregido la arbitrariedad de la jueza Muñoz, que después de cinco días pretendía impedirme ejercer un derecho constitucional como mi derecho a voto, con una artimaña poco noble, que era hacer un traslado absolutamente innecesario hacia la Fiscalía. Aquí no había que esperar la opinión de nadie, esto es un derecho consagrado, yo no tengo suspendidos mis derechos constitucionales, y mucho menos mis derechos políticos", fustigó Jadue.

Asimismo, lamentó el "acoso" de la prensa en el local de votación, como también denunció el "maltrato" y golpes contra su pareja y su equipo.

La exautoridad comunal expresó tener "toda la tranquilidad que hoy día en la tarde vamos a tener un tremendo resultado en la comuna de Recoleta, porque el cariño que la gente tiene por cómo le cambiamos y mejoramos la vida durante estos últimos 12 años está palpable ahí".