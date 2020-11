20:24 - | Beatriz Sánchez celebra triunfo de Karina Oliva: Muy contenta, como mujer, que haya una candidatura de una mujer feminista en el Frente Amplio para llegar a la Gobernación; cambia el prisma con el cual se va a hacer campaña #CooperativaEnCasa

20:23 - | Karina Oliva sobre llamado de Pamela Jiles a no votar en primarias: Opinar de lo que diga ella es un sinsentido, sobre todo cuando hablamos de un proceso democrático #CooperativaEnCasa

20:22 - | Karina Oliva: Que haya ganado una candidatura feminista en el Frente Amplio, es cambiar la historia #CooperativaEnCasa

20:22 - | Karina Oliva acusa que "faltó responsabilidad democrática del Estado" en promover la participación en primarias: El Gobierno cree que solo es el Gobierno de Chile Vamos #CooperativaEnCasa

20:18 - | Karina Oliva: "Hemos dicho que para ganar necesitamos construir mayorías y no se construyen solo con los partidos. Hay que cambiar el chip, esto se hace con la gente y hay que convocar a participar" #CooperativaEnCasa

20:18 - | Karina Oliva, ganadora de la primaria del Frente Amplio en la Región Metropolitana: Queremos construir una ciudad que nunca más segregue ni invisibilice; que nunca más ganen las comunas del Rechazo, sino que la voluntad popular #CooperativaEnCasa

20:14 - | Gobernadores por #Valparaíso: Con el 97,52% escrutado, el ex rector Aldo Valle aumenta levemente su ventaja sobre el DC Cristián Mella, en la primaria de Unidad Constituyente: 51,71% de los votos frente al 48,29% #CooperativaRegiones

20:11 - | Primarias Municipales: Con el 92% de las mesas escrutadas, solo tres votos separan al UDI Carlos Bannen de la Evópoli María de la Paz, en Chile Vamos #CooperativaRegiones Con 92% de las mesas, candidatos en primarias a alcalde x #Valparaiso De la Paz y Bannen tienen 3 votos de diferencia @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/udavQZAE86 — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) November 29, 2020

20:06 - | #Antofagasta: Solo en tres comunas -María Elena, Tocopilla y Mejillones- se constituyó el 100% de las mesas, mientras que en Ollague no se constituyó ninguna #CooperativaRegiones

20:02 - | #CooperativaRegiones Cristina Bravo (DC) gana la primaria de Unidad Constituyente para gobernadores en el #Maule: "El compromiso es con las 30 comunas de la región, necesitamos avanzar en distintas materias" #CooperativaEnCasa

19:59 - | La Unidad Constituyente se reunió en la Plaza España de Concepción, frente a Intendencia, para celebrar las primarias: Carabineros llegó para disuadirlos a terminar la concentración, debido a que la ciudad tiene cuarentena hoy #CooperativaRegiones

19:56 - | Eric Aedo (DC), ganador de la primaria de gobernadores de Unidad Constituyente en el #Biobío: "Estamos todos juntos para trabajar unidos por la región, para traer más prosperidad y dignidad" #CooperativaRegiones

19:53 - | Pablo Zalaquett (UDI) asume su derrota en la primaria en Vitacura: Aunque evitó adelantar si apoyará a Camila Merino, puntualizó que "si sumamos los votos de Camila y la mía, casi el 70%, los vecinos dijeron que querían un cambio" #CooperativaEnCasa

19:53 - | Camila Merino (Evópoli), ganadora de la primaria de Chile Vamos en Vitacura: "Con fuerza de mujer lo vamos a lograr"

19:51 - | Camila Merino (Evópoli), ganadora de la primaria de Chile Vamos en Vitacura, aboga por el trabajo en equipo: "Mi compromiso es por un municipio cercano, donde hagamos las cosas en conjunto" #CooperativaEnCasa

19:51 - | Gobernadores: En el comando de Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, comienzan a celebrar el probable triunfo en la primaria del Frente Amplio en #Valparaíso: Obtiene el 64,7% de los votos, con el 91% de mesas escrutadas #CooperativaRegiones En el comando de Rodrigo Mundaca comienzan a celebrar. El dirigente de Modatima candidato a gobernador por #Valparaíso obtiene de momento más del 64% de los votos de lista FA @Cooperativa #CooperativaRegiones #Primarias2020 pic.twitter.com/hRCKOUJj1K — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) November 29, 2020

19:47 - | Orrego asume "con humildad y entusiasmo el desafío de representar a muchos": Vamos a trabajar para abril y para hacer de esta una gran ciudad #CooperativaEnCasa

19:45 - | Orrego agradece, entre aplausos, a sus contendores Álvaro Erazo y Helia Molina: "Grandes amigos, con quienes demostramos que se puede defender con pasión y debatir ideas, pero nunca descalificando a las personas" #CooperativaEnCasa

19:44 - | [En vivo] Claudio Orrego habla tras su triunfo: "Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia" #CooperativaEnCasa

19:43 - | Juan Enrique Pi, candidato a constituyente por la DC, destaca a Claudio Orrego como el "gran ganador" del día: Obtuvo más votos que sus dos contendores de coalición juntos, y siete mil más que toda la primaria del Frente Amplio #CooperativaEnCasa Con el 95% de los votos escrutados en la Región Metropolitana, Claudio @Orrego obtiene más votos que sus dos contendores de coalición juntos, y siete mil votos más que toda la primaria del Frente Amplio. Es el gran ganador de la jornada. #Primarias2020 — Juan Enrique Pi (@juanenriquepi) November 29, 2020

19:39 - | La precandidata Helia Molina y la directiva del PPD también llegaron a la sede de la DC para saludar a Claudio Orrego por su triunfo en la primaria de Unidad Constituyente en la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa Llega ppd en pleno a felicitar a Orrego por su triunfo en primarias @Cooperativa pic.twitter.com/A8nNMRl3Of — Paola Aguillón (@Aguillonismo) November 29, 2020

19:37 - | Reñida votación en primaria de gobernador regional de la Unidad Constituyente en #Valparaíso: el ex rector Aldo Valle se posiciona sobre el DC Cristián Mella, pero por menos de 100 preferencias, con el 87% de las mesas escrutadas #CooperativaRegiones 19.34 #Valparaiso reñida votación por gobernadores regionales en lista Unidad Constituyente. Aldo Valle se posiciona sobre el DC Mella // 87% de las mesas @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/JFr6s9C1QE — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) November 29, 2020

19:31 - | Gobernadores: Álvaro Erazo (PS) llegó a la sede de la DC para saludar a Claudio Orrego por su triunfo en la primaria de Unidad Constituyente en la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa

19:30 - | Primaria de Gobernadores: Con el 92% de las mesas escrutadas, la Unidad Constituyente obtuvo más del doble de votos que el Frente Amplio: 69.727 frente a 29.265 #CooperativaEnCasa

19:21 - | Primarias de Gobernadores: En el primer boletín del Servel, con el 71% de las mesas escrutadas, el Frente Amplio registra 40.350 votos; la Unidad Constituyente, 162.587; Chile Vamos, 22.073; y los Ecologistas e Independientes, 3.381 #CooperativaEnCasa 1er BOLETIN DE RESULTADOS PARCIALES #Primarias2020



%uD83D%uDD34GOBERNADORES



Con el 71% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares son los siguientes



FRENTE AMPLIO: 40.350 votos



UNIDAD CONSTITUYENTE: 162.587 votos



CHILE VAMOS: 22.073 votos



ECOLOGISTAS E INDEP: 3.381 votos — Servicio Electoral (@ServelChile) November 29, 2020

19:17 - | Timonel DC: "Teníamos como expectativa ganar cuatro primarias y hasta ahora llevamos entre 7 y 8, que esperamos se consoliden. Es un respaldo categórico. Nos llena de esperanza y satisfacción, y estamos conscientes de la enorme responsabilidad" #CooperativaEnCasa

19:16 - | Timonel DC, Fuad Chahín, destaca triunfo parcial de Claudio Orrego y de "muchos liderazgos jóvenes" en Arica, en Maule y en Biobío, entre otras regiones #CooperativaEnCasa

19:16 - | #CooperativaEnCasa En #Ñuble, tendencia a favor a Oscar Crisóstomo (PS) con un 38,73% de los sufragios emitidos, de 390 mesas escrutadas (86,86%) #CooperativaRegiones

19:15 - | Camilo Riffo ganó la primaria ciudadana, paralela a la del Servel, en #Concepción, con 438 votos: ahora debe conseguir firmas porque será candidato independiente #CooperativaRegiones AHORA| Camilo Riffo, arquitecto, ganó la primaria paralela a la del Servel y será el candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano para Concepción. Votaron 1.074 personas,por Riffo votaron 438. Ahora debe conseguir firmas porque va como independiente @Cooperativa pic.twitter.com/w2Zf4DlwUo — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 29, 2020

19:13 - | #CooperativaEnCasa Primaria de alcaldes en #ViñaDelMar: Con 18% de votos, la candidata RD Macarena Ripamonti se impone a Alejandro Aguilera (Convergencia Social) y Nicolás Guzmán (Partido Liberal)

19:10 - | #CooperativaEnCasa Primaria de alcaldes en #LoBarnechea: Con 5,93% de votos, el actual jefe comunal, Cristóbal Lira (UDI), obtiene una amplia ventaja sobre la contendora Consuelo Alvial (RN)

19:09 - | Con casi ocho de cada 10 mesas ya escrutadas, Karina Oliva (Comunes, Frente Amplio) y Claudio Orrego (DC, Unidad Constituyente) se perfilan como ganadores de las primarias de Gobernadores en la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa

19:07 - | #CooperativaEnCasa Primaria de alcaldes en #Maipú: Con 32% de votos, los ganadores son Tomás Vodanovic (RD, Frente Amplio) y Viviana Delgado (Ecologistas e independientes)

19:02 - | Con el 61,36% de las mesas escrutadas en la primaria de gobernadores de la Región Metropolitana, se han registrado 17.728 votos para el Frente Amplio y 41.286 para la Unidad Constituyente #CooperativaEnCasa

19:01 - | Gobernadores: En la Metropolitana, con el 61% de mesas escrutadas, Karina Oliva (Comunes) sigue liderando en el Frente Amplio, pero con menos distancia; mientras Claudio Orrego (DC) aumenta su ventaja en la Unidad Constituyente #CooperativaEnCasa

18:58 - | #CooperativaEnCasa Primaria de alcaldes en #Valparaíso: Con 6,49% de votos, el UDI Carlos Bannen supera a María de los Ángeles de la Paz (Evópoli) y a Leonardo Contreras (RN)

18:52 - | Primaria de Gobernadores en el #Maule: Con la mitad de las mesas escrutadas, Cristina Bravo (DC) se perfila como ganadora en la Unidad Constituyente; en Chile Vamos el UDI César Muñoz y el RN George Bordachar pelean voto a voto #CooperativaEnCasa

18:51 - | #CooperativaEnCasa En Paine, con 5% de votos escrutados, el UDI Rodrigo Contreras vence a la Evópoli Bárbara Kast y a la independiente Paulina Nin de Cardona

18:46 - | Primaria de Gobernadores: En la Región Metropolitana, con el 41,27% de mesas escrutadas, siguen liderando Karina Oliva (Comunes, Frente Amplio), con el 40,86% de los votos; y Claudio Orrego (DC, Unidad Constituyente), con 46,26% #CooperativaEnCasa

18:45 - | #CooperativaEnCasa En #LaAraucanía, con 30,23% de votos escrutados, van ganando la primaria de gobernadores Eugenio Tuma (PPD, Unidad Constituyente) y Luis Levi (Ecologistas e Independientes) #CooperativaRegiones

18:44 - | Macarena Matas, precandidata a la alcaldía de #Machalí, no pudo votar porque su mesa no estaba constituida: "Soy la única candidata de Chile Vamos que no pudo votar en su propia elección" #CooperativaRegiones La precandidata a la alcaldía de Machalí, Macarena Matas, no pudo votar porque no estaba constituida la mesa en el Colegio Santa Teresa de Los Andes @Cooperativa pic.twitter.com/dchTc8vvyt — Paola Moreno Pérez (@pakamope) November 29, 2020

18:41 - | Vocales de mesa del Liceo Domingo Espiñeira Riesco de #Ancud ya dan por terminadas sus labores, al igual que en las otras mesas del archipiélago #CooperativaRegiones Vocales dando por terminada sus labores en el liceo Domingo Espiñeira Riesco, al igual que en otras mesas del Archipielago @Cooperativa pic.twitter.com/G7mJYgWEOA — Maria Soledad Lorca M (@soledadlorca) November 29, 2020

18:39 - | #CooperativaRegiones En las mesas fusionadas 141-142-143, en el Colegio Biobío de #Concepción, hubo apenas 2 votos emitidos en la primaria de gobernador regional #CooperativaEnCasa Mesas fusionadas 141-142-143 en Colegio Biobío hubo solo 2 votos emitidos para candidato a Gobernador Regional. @Cooperativa pic.twitter.com/JvoGYOn1Ro — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 29, 2020

18:36 - | Primarias de Gobernadores: En la Metropolitana, con el 20,78% de las mesas escrutadas Karina Oliva sigue liderando en el Frente Amplio, con el 41,5% de los votos; y Claudio Orrego, en la Unidad Constituyente, con el 44,82% #CooperativaEnCasa

18:34 - | #CooperativaEnCasa Primarias de Gobernadores: En #Valparaíso, con el 10,8% de los votos escrutados, los resultados parciales dan como ganadores al dirigente de Modatima Rodrigo Mundaca, y al ex rector Aldo Valle #CooperativaRegiones

18:33 - | Región Metropolitana: Con el 5,85% de las mesas escrutadas, Karina Oliva (Comunes) lidera la primaria de gobernadores del Frente Amplio, y Claudio Orrego (DC), la de Unidad Constituyente

18:31 - | Beatriz Sánchez fustiga que hubiera más de 1.000 mesas no constituidas a nivel nacional:"¿Cuántas personas no pudieron votar? ¡No más trabas a la participación!" Mil 77 mesas no constituídas a nivel nacional... ¿Cuántas personas no pudieron votar?

¡No más trabas a la participación! https://t.co/wf7avydsD6 — beatriz sanchez (@labeasanchez) November 29, 2020

18:29 - | También se cuentan los votos en el Liceo Domingo Espiñeira Riesco de Ancud Comienza el recuento de los votos en el local del Liceo Domingo Espiñeira Riesco @Cooperativa pic.twitter.com/0JabwizmK9 — Maria Soledad Lorca M (@soledadlorca) November 29, 2020

18:27 - | En el Colegio Biobío de #Concepción se realiza un conteo de votos exprés, marcado por la baja participación en todas las mesas #CooperartivaEncasa Conteo de votos a viva voz exprés. Baja participación en todas las mesas del Colegio Biobío en Concepción. A boca de urna, en este recinto Eric Aedo (DC) y Enrique Inostroza (PS) se llevan las preferencias @Cooperativa pic.twitter.com/eONa4YA5hq %u2014 Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 29, 2020 En promedio 20 votos por mesas cuentan los vocales en el colegio Biobío de Concepción @Cooperativa pic.twitter.com/JgDcBL8GvT — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 29, 2020

18:25 - | Ya se cuentan los votos en el Liceo Diego Portales de #Talca, donde se estima que solo sufragaron 400 personas de cerca de 6.000 habilitadas #CooperativaEnCasa #Maule: [Video] Comienza el recuento de votos en #Talca, Liceo Diego Portales, 26 mesas fusionadas en 13, se estima que de cerca de 6 mil habilitados para votar, lo hicieron 400 @Cooperativa#CooperativaEnCasa pic.twitter.com/NTINdAvQod — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) November 29, 2020

18:24 - | Otros factores que influyeron, planteó Tuma, "fue la falta de información (...) y la falta de transporte para el mundo rural"

18:22 - | Eugenio Tuma (PPD), precandidato a gobernado por #LaAraucanía, atribuyó la baja participación a "la falta de promoción y difusión que el Gobierno, deliberadamente, no quiso realizar" #CooperativaEnCasa

18:22 - | Timonel DC, Fuad Chahín, rescata el proceso y los "aprendizajes", pero cuestiona que el Servel, debió "prever" que habría mesas que no se iban a constituir: "Hubo gente que no pudo votar, no puede volver a ocurrir" #CooperativaEnCasa

18:17 - | Claudio Orrego, precandidato a gobernador de la Región Metropolitana, llegó a la sede de la DC para esperar los resultados #CooperativaEnCasa Ya llegó Claudio Orrego a la sede de la DC a esperar los resultados de las primarias donde va de candidato a Gobernador Regional @Cooperativa pic.twitter.com/9gxzR3EaTn — Paola Aguillón (@Aguillonismo) November 29, 2020

18:15 - | Mesa Nacional del Frente Amplio emplaza al Servel a "dar respuesta" y remediar "inmediatamente" el derecho de quienes no pudieron votar #CooperativaEnCasa Ante la situación de varias personas que no pudieron ejercer su derecho a voto en estas #Primarias2020, exigimos al @Servel dar respuesta y tomar las medidas correspondientes para restablecer el derecho de los y las ciudadanas de nuestro país a elegir a sus representantes. pic.twitter.com/vSro94anDz — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) November 29, 2020

18:11 - | Mauricio Morales, cientista político, sostiene que la responsabilidad de la no instalación de mesas "no es del Servel; habrá que mejorar la ley, pero el Servel no tiene la culpa de que los vocales no cumplan con su deber" #CooperativaEnCasa Responsabilidad de no instalación de mesas NO es del SERVEL. Habrá que mejorar la ley, pero SERVEL no tiene la culpa de que los vocales no cumplan con su deber. Esto ya sucedió con cerca de 30 mesas en primarias 2016, y alrededor de 250 en primarias 2017. #Primarias2020 — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) November 29, 2020

18:09 - | A las 18:00 horas se cerró la votación y ya comienza el conteo de votos en algunas mesas #CooperativaEnCasa

18:02 - | #CooperativaEnCasa Óscar Landerretche tampoco pudo votar en las primarias: "No se había constituido mi mesa. 'Haga un reclamo', me dijeron" No pude votar. Me dijeron que no se había constituido mi mesa y que tampoco se había fusionado con otra y que habían decidido cerrarla.



%u201C¿Que hago?%u201D Pregunté.



%u201CHaga un reclamo%u201D me dijeron.



No sabía que alguien tenía derecho a decidir que yo no puedo votar.



Inaceptable. — Oscar Landerretche (@OLanderretche) November 29, 2020

14:40 - | El presidente del PPD Heraldo Muñoz no pudo votar porque su mesa no estaba constituida El presidente del PPD Heraldo Muñoz no pudo votar porque su mesa no estaba constituida. Estampó un reclamo y acusó al Servel de no tomar medidas @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) November 29, 2020

14:39 - | Tras varios reclamos de votantes, Servel se defendió de cuestionamientos por mesas que no se constituyeron. Servel se defiende de cuestionamientos por mesas que no se constituyeron. Hay muchos reclamos de personas que no pudieron votar @Cooperativa https://t.co/Yvqee5Vcc3 — Paola Aguillón (@Aguillonismo) November 29, 2020

14:18 - | Ministro Rodrigo Delgado: "Tenemos que preguntarnos por qué hay menos participación en las primarias (...) No es el momento de buscar responsables" #CooperativaEnCasa

14:06 - | Ministro Rodrigo Delgado y críticas por falta de información respecto a las primarias: "Los partidos políticos también tienen un rol, porque se elegirá a un candidato dentro de sus filas" #CooperativaEnCasa

14:03 - | el Gobernador de la provincia de Concepción, Julio Anativia, destacó que se "ha constatado que, en general, ha existido un buen cumplimiento y desarrollo del proceso... De una manera ordenado sin incidentes".

14:01 - | En la Región del Biobío, en tanto, también destaca una baja participación en las primarias.

13:41 - | El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que "por la falta de vocales de mesa no se han constituido las mesas y hay personas que no han podido votar" #CooperativaEnCasa

13:35 - | %u201CRespecto a la consulta del intervencionismo electoral, creo que es un conflicto artificial que está superado, hoy es el día de la elección, y lo que invito es que los vecinos vengan y se presunción en las urnas qué candidato a alcalde quieren para abril%u201D, planteó Consuelo Alvial, candidata a alcaldesa de Lo Barnechea.

12:23 - | Vocales de mesa se encuentran tranquilos aunque destacan baja participación: "Tenemos más candidatos que voto en la urna"

12:21 - | Sebastián Depolo (RD): "Esta elección necesitaba una campaña de información mucho más grande que la hizo Servel. El Estado y el Gobierno están en falta" #CooperativaEnCasa

11:52 - | Candidato a gobernador de la RM Sebastián Depolo (RD): "La derecha no quería esta elección e intentó por todos los medios posibles obstaculizarlas (...) No les interesa ceder poder" #CooperativaEnCasa

11:40 - | El candidato a alcalde por Vitacura, Pablo Zalaquett (UDI): "Tenemos un gran desafío para los adultos mayores. Tenemos que darle muchas más oportunidades a los jóvenes"

11:37 - | Candidato a gobernador por la RM Claudio Orrego (DC): "Los invitamos a que vengan a votar. Esto inicia el camino descentralización del poder en Chile... Es muy importante para nuestra democracia" #CooperativaEnCasa

11:34 - | El candidato del PS a gobernador por la RM, Álvaro Erazo: "Sabemos que no vamos a tener la participación del Apruebo. No he escuchado ninguna vocería del Gobierno convocando a las elecciones" #CooperativaEnCasa

11:31 - | Helia Molina (PPD), candidata a gobernadora metropolitana, manifestó su preocupación por escasa participación en primarias: Ha habido casi un boicot, no hubo información #CooperativaEnCasa

10:24 - | Los candidatos a gobernador Regional Metropolitano, Álvaro Erazo (PS), Helia Molina (PPD), Claudio Orrego (DC), Karina Oliva (Comunes), María José Cumplido (PL) y Sebastián Depolo (RD) aún no votan.

10:23 - | "Todo Chile Vamos debe unirse detrás del ganador", planteó Del Real, que compite en estas primarias de Vitacura con el alcalde de la UDI, Pablo Zalaquett.

10:20 - | En Vitacura, el candidato a alcalde de RN, Max Del Real, señaló que "ojalá mucha gente participe. No tenemos ningún indicador de comparación en nuestra comuna. Ojalá que todos participen".

18:58 - | De las 21.281 mesas receptoras de sufragios, ya hay 6.163 constituidas, equivalentes al 28,96 por ciento del total, según primer boletín del Servel #CooperativaEnCasa 1er Boletín sobre constitución de mesas #Primarias2020



Sobre un universo de 21.281 Mesas Receptoras de Sufragios, se encuentran constituidas un total de 6.163, equivalente al 28,96%#ServelMásCerca — Servicio Electoral (@ServelChile) November 28, 2020

16:16 - | Presidenta de la Cruz Roja Chilena: En el Estadio Nacional, el mayor centro de votación del país, "vamos a tener electroambulancias y biciambulancias" #CooperativaEnCasa

16:13 - | Presidenta de la Cruz Roja Chilena, María Teresa Cienfuegos, a un día de las primarias: "Vamos a tener puestos de primeros auxilios, de apoyo psicosocial y de voto asistido" #CooperativaEnCasa

16:12 - | En el Instituto Superior de Comercio (Insuco), el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, dio inicio, de manera oficial, al proceso de constitución de mesas para las primarias #CooperativaEnCasa El Presidente de Servel Patricio Santamaría @p_santamariam se refiere a los requerimientos principales para declarar candidaturas en la próxima eleccion de los miembros de la Convención Constitucional#ServelMásCerca pic.twitter.com/d7Om9Hz6Xy — Servicio Electoral (@ServelChile) November 28, 2020

13:32 - | Para estas elecciones, el horario de votación será desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas.

13:32 - | "Yo no tengo una estimación, pero sí el Servicio Electoral ha hablado de un 30 por ciento. Esas son las proyecciones que yo le he escuchado al presidente del Servicio Electoral", indicó Guevara

13:32 - | "En el caso de la Región Metropolitana y 660 locales, 13 mil efectivos policiales, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Fuerza Aérea, que ya están custodiando dentro de los locales de votación y también fuera de los locales de votación", detalló Felipe Guevara

13:31 - | Son 660 locales de votación sólo en la Región Metropolitana, los que ya son custodiados por personal del Ejército y de Carabineros.