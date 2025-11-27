Kast apuntó a "ambiente tensionado" de Jara como causa de enfrentamiento

Tras el tenso cruce que protagonizó con la candidata oficialista, Jeannette Jara, en el Primer Foro Social, organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, el abanderado opositor, José Antonio Kast, apuntó directamente al entorno y equipos de campaña de la exministra.

El debate alcanzó un punto de alta fricción cuando Kast criticó que una supuesta "ideología" frenaría la inversión en plantas desaladoras, y Jara respondió corrigiéndole que la licitación de la desaladora de Coquimbo ya estaba en curso.

La disputa escaló cuando el republicano, al hablar de los derechos del agua, indicó que desviarse a ese tema haría perder el foco de la pregunta, lo que la comunista interpretó como evasión, replicando con dureza: "Hoy día lo único que haces de nuevo es criticar y nada de construir".

Luego, Kast intentó usar una muletilla televisiva diciendo "después de este corte comercial, puedo decirles que...", a lo que Jara lo interrumpió y le preguntó directamente: "¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poco irrespetuoso tu trato?".

Pese a que ambos candidatos manifestaron que el debate en Cooperativa fue productivo para abordar temas no destacados en otros debates, el enfrentamiento se convirtió en un foco de análisis post-encuentro.

Al ser consultado sobre el cruce con Jara, Kast apuntó a una "tensión" del entorno de su contendiente y afirmó que "cada uno tiene que ver cómo se plantea frente a los medios; cada uno tiene que ver cuál es la tensión que tiene dentro de su entorno".

"Claro, si uno está en un entorno que está tensionado, de sus equipos, a lo mejor eso influye en cómo yo me planteo frente a un debate", agregó la carta del Partido Republicano y Chile Vamos.

Reunión con Frei: "¿Qué pasa si le pido una reunión a Bachelet? ¿También la van a sancionar?"

Por otra parte, Kast defendió su encuentro con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que motivó la suspensión de la militancia del expresidente en la Democracia Cristiana.

"¿Qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar del futuro? ¿Qué pasa si le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar de algo que no fue capaz de hablar con nosotros el Presidente Boric? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo?", señaló el republicano.

A juicio de Kast, "hay una diferencia importante: lo que ha realizado para mí el presidente Frei es distinto a lo que yo veo en la expresidenta Bachelet, que recorre el mundo buscando apoyos para una proyección administrativo-política internacional".