"Las personas podrán votar sábado o domingo": Gobierno decidió realizar la mega elección en dos días

El Presidente Sebastián Piñera confirmó que el Gobierno resolvió presentar un proyecto de ley para que la mega elección del 11 de abril se realice en dos días consecutivos, y afirmó que la iniciativa tiene suficiente grado de "acuerdo político" para su aprobación en el Congreso.

En entrevista con Canal 13, el Mandatario justificó la decisión apuntando a la enorme complejidad de este proceso electoral específico, que incluye votaciones paralelas para concejales, alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Según ha dicho el Servel, a lo largo de todo Chile se deben realizar "casi 700 elecciones distintas", con un total de 18 mil candidatos.

"En el Plebiscito del 25 de octubre (de 2020) había dos votos, y cada uno tenía dos opciones; o sea, había cuatro opciones en total. Esta vez son cuatro votos, y algunos de esos votos tienen 70 u 80 opciones... Lo que hemos estudiado nosotros es que, si (emitir) el voto tomaba un minuto y medio en el Plebiscito de octubre, esta vez va a tomar cuatro minutos o más. Por eso, en un día no alcanza (a completarse)", dijo Piñera.

"Como Gobierno, haciéndonos cargo de ese problema, vamos a enviar -creo que lo enviamos hoy día (lunes)- un proyecto de ley que establece que la votación del día 11 de abril va a ser el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril", señaló.

🔴 Presidente Piñera indica que enviaron proyecto de ley para realizar elecciones del 11 de abril en dos días: “En un día no alcanza”.



EN VIVO 📺 #T13Central » https://t.co/uxMKKyV93k pic.twitter.com/Zd62rpvX06 — T13 (@T13) March 2, 2021

Con esto, "no es que haya dos elecciones: es una sola elección, pero las personas van a poder votar el sábado o el domingo, y los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, van a tener preferencia el día sábado. Es decir, si llegan a votar, los van a poner primeros en la fila", explicó.

Consultado por si la iniciativa tiene buenas perspectivas para su aprobación en el Congreso, contestó: "Yo creo que sí hay acuerdo político (para ello)".

VOCALES Y APODERADOS PODRÁN PASAR LA NOCHE EN LOS LOCALES

El Mandatario profundizó también en algunas de las particularidades que tendría la inédita doble jornada eleccionaria, de ser ratificada su propuesta en el Parlamento: "Esa noche (de sábado) no se van a contar los votos: las urnas van a quedar bajo resguardo de las Fuerzas Armadas de Chile, y los vocales y los apoderados van a poder quedarse (en los locales de votación) a verificar que esas urnas, que van a estar selladas, se mantengan selladas hasta el día siguiente".

Luego, "al día siguiente, los mismos vocales (...) van a quitar el sello a esas urnas y van a continuar con el proceso de votación, y la noche del domingo vamos a conocer el resultado", señaló.

Al menos en este punto, lo señalado por Piñera -"los mismos vocales"- contradice lo que había planteado hace sólo una semana, en T13 Radio, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa: "Si este proyecto, en definitiva, se presenta, está diseñado con vocales de mesa para el sábado y otro para el domingo. Nadie va a ser llamado para los dos días".

ESCENARIO DE CAOS

Respecto a los fundamentos de la decisión, Piñera dibujó un escenario de caos que podría tener lugar si los comicios se llevan a cabo tal como están, hasta ahora, planteados.

"¿Cuál era la alternativa (si no se presentaba el proyecto)? Que el día domingo, como toma tres veces más tiempo votar, los chilenos no pudieran votar, y nos encontráramos a las ocho de la noche con que aún la mitad de los chilenos no puede votar y las colas son eternas", dijo.

"Un Gobierno responsable no puede esperar que eso ocurra, tiene que anticiparse, y eso es lo que estamos haciendo", sentenció, y ante eventuales cuestionamientos a la iniciativa, contestó: "Hay gente que lo critica todo, todo: porque sí, porque no, por si acaso... Uno ya presta oídos sordos a esas visiones tan críticas".

Según la más reciente encuesta Cadem, un 72 por ciento estaría de acuerdo con que la elección del 11 de abril se realice en dos días, y un 59 por ciento con que se lleve a cabo en dos fines de semana distintos.

#EleccionesAbril En relación con las medidas en torno a las elecciones en abril, el 69% está a favor con que los locales de votación abran una semana antes y que la gente pueda inscribirse para votar y 59% que las elecciones se realicen en dos fines de semana diferentes. pic.twitter.com/1NhxOhj8aM — Cadem_cl (@Cadem_cl) March 1, 2021

"VAMOS A EXTENDER EL ESTADO DE CATÁSTROFE"

En la entrevista con el noticiario central de Canal 13, Piñera anunció, a modo de "primicia": "Vamos a extender el estado de catástrofe, que vence el 13 de marzo".

#CooperativaEnCasa Piñera entrevistado en Canal 13: "Le voy a dar una primicia... vamos a extender el estado de catástrofe, que vence el 13 de marzo" pic.twitter.com/6pZPZKci0f — Cooperativa (@Cooperativa) March 2, 2021

"Ahora que la extensión va a superar un año, tiene que ir al Congreso. Por lo tanto, en los próximos días vamos a enviar un proyecto de ley. Espero que sí (tengamos los votos), y ahí vamos a ver... El estado de catástrofe es absolutamente necesario, por la pandemia", aseguró.